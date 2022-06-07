英國也送多管火箭系統　澤倫斯基致謝：強生完全了解我們的需求

▲英國首相強生（Boris Johnson）曾於4月訪問基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基會面。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

路透報導，英國政府6日表示，英國與美國協調後決定向烏克蘭提供M270多管火箭系統，最遠可打擊80公里以外的目標。對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，感謝英國首相強生「完全了解」烏克蘭的需求。此前，美國才剛宣布要援助烏克蘭M142高機動性多管火箭系統。

英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）在聲明，隨著俄羅斯改變戰術，英國對烏克蘭的軍備援助也將有所調整，「這些威力強大的多管火箭系統將使我們的烏克蘭友軍，更能保護好自己，免於受到（俄羅斯總統）普丁的部隊使用殘酷的遠程火砲，肆意攻擊夷平城市。」

烏克蘭總統澤倫斯基6日感謝英國為基輔提供對抗俄羅斯所需的精準武器，以保護烏克蘭人民，「我感謝首相強生『完全了解』我們的需求。」《衛報》指出，這次軍援多管火箭系統是英國政府6日經過與美國協調後所做出的決定。

美國總統拜登上周宣布，華盛頓將向烏克蘭提供被稱為「海馬斯」（HIMARS）的M142高機動性多管火箭系統，並得到基輔不會用來打擊俄國境內目標的保證。五角大廈表示，除了4套「海馬斯」以外，也將向烏克蘭援助射程超過64公里的制導多管火箭系統。

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