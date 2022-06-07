烏軍：俄黑海艦隊躲砲襲後撤逾100公里　疑用光現代飛彈

▲俄羅斯黑海艦隊後撤逾100公里繼續進行海域封鎖。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭海軍6日指出，由於烏克蘭的飛彈和無人機攻擊威脅，俄羅斯黑海艦隊開始撤退到距離烏克蘭沿岸100公里外的海面。

CNN報導，烏軍在國土東南部發動攻勢，烏克蘭海軍在6日的任務更新簡報中表示，俄軍為了重新掌控黑海西北海域，開始在烏東南部占領區內如克里米亞和赫爾松一帶部署沿岸飛彈系統。

烏軍表示自從2月24日俄軍入侵以來，光是軍艦和潛艇已對烏克蘭境內發射超過300枚巡弋飛彈，雖然最近巡弋飛彈的轟炸減少，但俄軍已開始利用反艦飛彈攻擊烏克蘭的陸地目標，「有可能...代表俄軍已經用光了大量的現代飛彈武器，被迫使用老舊的飛彈。」

烏軍指出大約仍有30艘俄國軍艦在黑海封鎖民用船隻，雖然俄海軍在黑海有12艘大型登陸艦，但有超過3分之1的登陸艦正在進行整修。

「我們打破了俄國黑海艦隊在黑海西北部的完全掌控，那裡變成了灰色地帶」，烏軍指出俄軍正採用烏軍的戰術，反過來想要用沿岸飛彈系統和空射巡弋飛彈重新掌控該區域。

雖然如此，烏軍警告俄軍仍可能派遣戰術部隊在烏南重要港市敖德薩（Odesa）登陸，進行破壞和偵查行動，尤其夏天是最適合進行此類策略的時機。