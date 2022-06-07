「4烏克蘭學生」來台灣延續學業　感謝申請程序太有效率

記者林彥臣／綜合報導

俄烏戰爭爆發後，中央研究院提供了短期實習計畫，讓烏克蘭的大學生，可以來台灣延續學業，其中有4位烏克蘭學生接受了YouTube頻道「不要鬧工作室」的訪問，大讚台灣太有效率，讓他們在很短的時間就可以來到台灣繼續就學。

▲4位來台延續學業的烏克蘭學生，都大讚台灣申請流程太有效率。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）



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一位中文名字叫做馮至的男學生代表發言，當事情發生時，他們4個人來自不同的城市，後來都往西邊移動，等待戰爭結束，但是當第一次談判破裂後，就意識到不會這個快結束，後來發現全國每個城市都不安全，於是開始尋求出國的機會。

▲馮至認識的台灣朋友告訴他中研院的計畫，然後他又把這個資訊分享給茱莉亞。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）



馮至表示，在座的同學裡，他只跟茱莉亞（Juila）本來就認識，他剛好認識一個在烏克蘭唸書工作的台灣人，朋友告訴他中研院提供的計畫，可以幫助烏克蘭學生在台灣延續學業，所以他馬上跟茱莉亞還有其他的朋友分享。

▲茱莉亞得知中研院所提供的條件，覺得太難以置信。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）



茱莉亞說，當她發現中研院願意提供機票費用，還有隔離費用與獎學金之後，她覺得這太難以置信，雖然馬上申請，但不抱任何期望，結果短短幾天就被錄取了。

▲馬克斯說爸爸看新聞，告訴他中研院提供了來台灣的機會。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）



男學生馬克斯（Max）則說，爸爸傳了一則烏克蘭新聞給他，提到中研院提供來台的機會，一開始他以為開玩笑，但是申請了之後很快就被錄取，他想一定是台灣讓所有的申請程序，變得非常簡便。

▲維多利亞本來有機會去加拿大，不過教授說服她來台灣會有更好的體驗。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）



女學生維多利亞（Viktoriia）表示，她在國立基輔莫希拉（Ｍohyla）大學的教授傳了相同的連結給她，那位教授的兒子本來就在台灣念書，所以提供了這樣的資訊，她有另一個機會可以去加拿大，但教授說服了她，他說在台灣會有完全不同，而且更好的體驗。

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