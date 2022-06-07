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俄外長訪塞爾維亞「被3國禁飛」　俄富豪118億飛機恐遭美扣押

▲▼俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（圖／路透社）

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫。（圖／路透社）

記者吳美依／編譯

俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）6日表示，他原本計畫訪問塞爾維亞，卻因保加利亞、北馬其頓及蒙特內哥羅（Montenegro）關閉領空而受阻，這項禁飛決定「前所未有」。此外，曼哈頓法庭6日裁定美國政府有權扣押俄國寡頭、英超切爾西老闆阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）2架價值共計近4億美元（約新台幣118億元）的豪華飛機。

克里姆林宮形容，東歐3國對俄國官方飛機關閉領空，是一種敵對行動。拉夫羅夫將邀請塞國外交部長前來莫斯科，強調「沒人能破壞我們與塞爾維亞的關係。」他目前尚未接獲相關說明，「如果俄羅斯外交部長訪問塞爾維亞，被西方視為某種接近全球範圍的威脅，那麼西方的狀況顯然很糟糕。」

塞爾維亞內政部長武林（Aleksandar Vulin）對此表示深刻遺憾，他稱拉夫羅夫是賽國「很棒且久經考驗的朋友」，「一個外交官無法尋求和平的世界，是不會有和平的。那些阻止拉夫羅夫到來的人不想要和平，他們夢想著打敗俄羅斯。塞爾維亞為自己不屬於歇斯底里反俄的一份子為榮，而那些反俄國家將感到羞愧。」

▲▼俄羅斯寡頭、億萬富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）。（圖／路透）

▲俄羅斯寡頭、億萬富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）。（圖／路透）

另一方面，美國商務部指控，阿布拉莫維奇一架3.5億美元的波音787夢幻客機，以及另一架價值6000萬美元的「灣流G650」（Gulfstream G650）商務噴射機違反出口管制。該機構已提出行政指控，將祭出近100萬美元的罰款。官員桑德曼（John Sonderman）表示，「像是阿布拉莫維奇這樣的俄羅斯寡頭，不被允許違反美國出口法規，卻不須承擔後果。」

美國商務部指出，該架「灣流G650」客機於3月12日從伊斯坦堡飛往莫斯科，隔天前往以色列特拉維夫（Tel Aviv），同月15日再度從伊斯坦堡飛往莫斯科。由於飛機為美國製造，且在美國出口管制生效後起飛，俄國公民阿布拉莫維奇必須擁有商務部許可才能飛往俄羅斯。

不過，一名美國司法部官員表示，2架飛機尚未遭美方扣押，他拒絕透露政府是否掌握飛機下落，但稱扣押令很可能阻止民間公司協助轉移飛機。《路透社》指出，美國政府是否能夠獲得飛機實質控制權，仍不確定。

烏俄戰爭爆發後，美國商務部3月以違反出口管制為由，停飛近期飛往俄羅斯的100架飛機，其中包括阿布拉莫維奇的灣流G650。戰爭初期，阿布拉莫維奇曾協助協調和平會談，他否認與普丁有密切關係，儘管尚未受到美國制裁，卻已經遭到英國及歐盟制裁。針對飛機扣押事件，他也尚未回應。

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