月賺6萬男約看電影只帶300元　她好心請吃飯聽完原因傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友昨日（6日）在臉書PO文分享一段「奇遇」，一名自稱月賺6萬元的男子約她吃飯、看電影，實際碰面後才知道對方身上總共只帶300元，連提款卡都沒帶，心想算了，還自掏腰包請吃飯，結果對方一邊吃飯一邊瘋狂解釋自己不是小氣，只是忘記帶卡也沒帶那麼多錢而已，讓她越聽越傻眼，最後只想趕快吃完並結束這場約會。

▲原PO接受男子吃飯、看電影的邀約，沒想到卻是一次奇葩的體驗。（示意圖／達志影像／美聯社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中聲稱，日前和一名男子相約看電影，沒想到碰面之後，對方才說錢帶不夠，身上只有300元，想要去領錢又發現因為換包包的關係，提款卡也沒有帶出門。

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原PO當下雖然覺得事情發生的時機都太剛好了，但也認為沒關係，反正自己帶的錢足夠支付，於是好心請男方吃飯，結果吃飯的過程中，對方一直解釋自己不是小氣，只是忘記帶卡也沒帶那麼多錢而已，「我說我只要跟別人出門，最少一定會帶1000元以上，（他）一直解釋，煩到我說不要念了，然後就趕快載他去坐客運。」

原PO無奈地說，男方聲稱之前是在賣衣服，一個月可以賺進6萬元，後來不知道發生什麼事情而虧錢，這也就算了，自己主動約人看電影、吃飯卻只帶300元，接受別人請客，點了餐也沒吃完，真的讓她很傻眼，「想請問大家皮夾都帶多少（錢）呢？」

文章公開之後，吸引超過4000名網友按讚，大家紛紛留言表示誇張，「只有300元，我馬上回家」、「好丟臉」、「遇過類似狀況，騙說忘記帶錢包，其實有帶，當天吃喝我全部買單，之後才跟我說『只是想測試你會有什麼反應』，我也是一堆問號」、「沒帶就算了，一直解釋才煩」、「出門沒做什麼也會帶個2000元，還有一張信用卡和提款卡」、「電影票一張就300元左右了，明顯騙吃騙喝而已」。