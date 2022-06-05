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「30年前星期六要上半天課！」　七年級生回憶湧現：還有便服日

▲▼小朋友,小孩,兒童,學童,孩童,學生,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育,校園安全,口罩,防疫。（圖／記者李毓康攝）

▲以前星期六也要上課。（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

先前曾有大學生忍不住抱怨，選修課竟然排在星期六，假日上課合理嗎？週六還去學校很扯吧？不過，近來則有網友不禁懷念起「30年前週六要上課」的時光，話題一出，一票網友也有感表示，「有經歷過」、「沒記錯！那時候沒週休二日」。

該名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，突然想起「30年前的國小學童，週六還要上半天課」，他應該沒記錯吧？

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貼文曝光後，底下網友也不禁回應，「禮拜三、禮拜六半天，上午上完課，下午再出去玩，好爽欸」、「沒記錯！而且禮拜三還半天，我就是這樣過來的」、「我都經歷過～76年次，本來星期六要上半天，後來變成週休二日」、「沒錯！三、六半天課還有便服日」、「雖然放假只有一天半，但是好期待晚上的綜藝節目！好懷念」。

▲▼小朋友,小孩,兒童,學童,孩童,學生,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育,校園安全,上下學,家長接送,課業壓力。（圖／記者李毓康攝）

▲一票七年級生有印象。（示意圖／記者李毓康攝）

其中還有網友分享得更詳細，「有！要上半天，然後變隔週休二日，再來變成週休二日」、「一開始還有隔週休」、「週六半天－＞隔週休（常常都會搞混）－＞週休二日」、「對啊，後來才隔週休、週週休」、「隔週休1998年實施，才24年前而已」。

據了解，過去週六是需要上班、上課的，台灣一直到1998年，才開始施行「隔週」週休二日，而到了2001年，則調整為「全面」週休二日。不過實際上，《勞基法》當時只保障勞工週休一日，是到2016年時，為落實「真正」的週休二日，政府才將工時從雙週84小時改為單週40小時，同時規定「一例一休」，這樣在正常情況下，每日上班8小時，一週五天正好是40小時。

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