小二童作文寫「我的媽媽」！4句話氣暈本尊　網一看笑翻：是人才

▲一位媽媽分享兒子練習寫作的內容，讓網友們看完都笑了。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

圖文／鏡週刊

未經社會化的小孩雖然天真無邪，卻常因太過誠實讓人哭笑不得。一位媽媽日前在臉書「爆廢公社」分享兒子的寫作練習，儘管題目為「我的媽媽」，內容卻讓她氣到想打人，揚言準備出動愛的小手懲罰，笑翻大票網友。

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原PO日前在「爆廢公社」貼PO文，表示國小二年級的兒子正跟著五年級的姊姊學習寫作文，孩子們睡著後，無意中在桌上發現他寫了短短3行，看完差點沒氣暈，氣得她想要動手教訓兒子一番，「不說了愛的小手已經準備好了」。

▲原PO貼出小孩的作文內容。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

原來兒子練習寫作的對象就是母親，可沒有適時稱讚就算了，內容看上去根本是想激怒原PO。「我的媽很胖，我希望媽媽去參加相撲比賽，這樣媽媽就會是冠軍，然後有很多錢給我買玩具。」也難怪原PO會氣到發火。

不過網友們卻被原PO兒子的童言無忌給逗樂了，「這孩子沒什麼求生意志欸」、「媽媽想哭 …」、「第一句我就忍不住」、「我的冠軍媽媽」、「這孩子是個人才」、「這孩子天賦奇才！」「要幫忙打家暴專線嗎？」





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