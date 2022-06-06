有錢人的煩惱！從千萬小牛下車「連跪帶爬」超狼狽　網虧：行大禮

記者施怡妏／綜合報導

跑車的底盤，通常會比一般的轎車、休旅車還要低，上下車時較不方便，一名女網友表示，某天到車庫迎接爸爸回家，結果看到爸爸竟然下車姿勢超狼狽，連跪帶爬，還要用手撐住地板，明明很間單的下車動作，爸爸卻花了15秒才完成，搞笑畫面讓一旁的人忍不住笑出聲，原PO則傻眼地說不出話來。

原PO在臉書「爆廢公社」發文，難得心情好去門口迎接爸爸回家，結果看到爸爸下車姿勢超母湯，爸爸先是把車門開到最大，接著將左腳踏出來，一手扶車門、一手撐著地板，由於實在太難下車了，爸爸直接把兩隻手都撐在地上，一腳跪著另一腳在慢慢伸出，之後扶著車門站起身，整個過程花了15秒才完成，老人家委屈地說「它真的太低了！」

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▲爸爸看起來超狼狽。（圖／翻攝自臉書爆廢公社）

女兒看到超傻眼，無言到說不出話，「那麼帥的車，他下車的姿勢怎麼可以那麼不帥咧，老人家今年七十有三，唉，不說了，我去幫老人家熱敷膝蓋了，哼，你再耍帥啊」。她貼出爸爸下車的影片，綠色雙門跑車，似乎是「小牛」藍寶堅尼，由於底盤太低，下車超困難，她越看越傻眼「老爸，你你你你你...」，旁邊的人則是瘋狂大笑，終於下車的爸爸也對自己的行為感到丟臉，拍著手大笑。

貼文一出，網友們笑瘋，「下車還要行大禮」、「結果論，膝蓋好的人才開得了超跑」、「這就是為什麼我超級討厭超跑，超級低，主要是我也沒有錢」、「有錢人的思維很難懂」、「狗爬式爬出來 ，不過爸爸好可愛哦」、「羨慕可以用爬的下車」、「我第一次坐超跑也是這樣爬出來」、「有這種車可以開，我跪著也進去」。