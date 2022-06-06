「陳時中應該直攻選總統！」　他見1數據驚：該跳過市長格局

▲總統蔡英文日前偕同衛福部長陳時中視察彰基醫院。（圖／總統府提供）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨由誰出戰台北市長遲遲未定，前副總統呂秀蓮日前喊話衛福部長陳時中，若要參選就趕快宣布，把事關國人生命健康的大權交出來。國民黨台北市議員張斯綱則有不同的看法，他認為「陳時中應該直攻選總統」。

張斯綱日前在政論節目《新聞面對面》上表示，今天不管是任何政黨的候選人參選市長，未來重點還是在市政願景，因為進步的城市，要的是偉大的願景，所以重點還是蔣萬安、黃珊珊、陳時中這三個人未來能不能提出願景。

對於陳時中遲遲未定是否角逐台北市長，張斯綱坦言，陳時中如果真的要選舉的話，他的時間真的不多了耶。張斯綱舉台北市長柯文哲8年前參選為例，表示柯文哲當時差不多4、5月就在論壇上發表市政願景，所以有至少半年時間醞釀這個事情。

▲衛福部長陳時中是否參選台北市長遲遲未定。（圖／記者李毓康攝）

張斯綱認為，對於台北市政，不是住在台北就一定對市政每個地方就很熟，所以還是需要花費時間去了解，「除非陳時中今天是superman（超人），到一個地方馬上信手捻來，就知道這地方如何如何，否則就還是要一個學習的過程。」

「陳時中成以疫情，敗也疫情！」張斯綱說，這兩年多來當然有很多的宣傳支持他，當時陳時中穿花襯衫，然後穿著木屐去墾丁逛大街，但如今在網路上，他的負面評量卻高飆不少，包括若討論到疫情，談到陳時中的話，負面情緒在兩周內就增加了4.76暴漲到7.46，等於漲了1.7倍，「陳時中這時候該做好做滿，還是中途下車，去追尋政治理想，他自己要做個決定」。

然而，話鋒一轉，張斯綱也指出，根據民調上來看，越往中南部，陳時中的支持度就越高，其實陳時中在雙北，尤其是台北市的支持度是全國最低的地區，「我是覺得，陳時中做了疫情指揮官兩年半，其實對國政大大小小也了解不少，知道振興券怎麼發，也知道各行各業在疫情下的影響，所以民進黨應該跳過市長格局，換個思考方向，讓陳時中直接直攻總統。」

▼張斯綱認為，民進黨應該讓陳時中直攻選總統。（圖／翻攝新聞面對面YouTube）