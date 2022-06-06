火化之亂！公告沒寫時間規範　蔡壁如批指揮中心：根本挖坑給地方跳

▲立委蔡壁如。（圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）



記者杜冠霖／台北報導

指揮中心指揮官陳時中日前澄清，沒有規定確診死亡一定要在24小時內火化，引發外界熱議。對此，立委蔡壁如表示，關於確診屍體處理，公告卻只寫著「火化或報請地方主管機關核准後深埋」，看完這個公告、再看看這幾天產生的爭議，「恍然大悟，原來這個公告是個坑，挖給地方政府的坑。」

蔡壁如解釋，根據指揮中心去年6月10日在「新型冠狀病毒防疫專區」發佈公告的修正「傳染病分類及第四類與第五類傳染病之防治措施」，裡頭針對傳染病的類別、傳染病名稱、報告時限、病人處置措施、屍體處理，有分門別類的規定。

蔡壁如指出，但是其中被歸類為第五類的「嚴重特殊傳染性肺炎」，關於屍體處理，卻只寫著「火化或報請地方主管機關核准後深埋」。看完這個公告、再看看這幾天產生的爭議，恍然大悟，原來這個公告是個「坑」，挖給地方政府的坑。

蔡壁如表示，前面不管是第四類或第五類各類的傳染病，都有明確的時間規範。但對於新冠肺炎，這個屬於「嚴重特殊傳染性肺炎」的法定傳染疾病，不論是人數、或是對民生經濟，都是影響最大且最嚴重的，卻沒有明確的時間規範。

對於指揮中心公告，蔡壁如質疑，為什麼都已經新修正了公告，卻不肯說清楚？只能像副指揮官陳宗彥說的「實務操作」嗎？還是，都是地方殯葬管理機管的問題嗎？根本就是莫名奇妙的公告，「已經是修正過後的公告內容，一個高過憲法賦與人民權利的防疫特別條例，卻修改了一個語焉不詳的法規！」

蔡壁如痛批，防疫成功都是中央的功勞，「如果失敗或是出了問題，就是地方的錯、有民怨也是地方政府造成的，中央永遠不會有錯、永遠可以相信陳時中…是這樣嗎？」

蔡壁如表示，疫情以來，已經累計了至少2939個死亡案例，每一個死亡案例的背後，有多少人因為無法見到染疫死亡的家人而暗自垂淚？這是人生的至痛；「2年多來，有多少染疫者被24小時內火化，上位者，難道都看不到、也聽不見人民的哭聲嗎？」

對於指揮中心規定，蔡壁如批評，陳時中2年多了，「你為什麼不肯說清楚？為什麼總是語意模糊，模稜兩可的處理人民的痛？為什麼沒有勇氣道歉、承擔錯誤？」