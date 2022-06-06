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顏寬恒爆中榮專責病房「塑膠布當防護」　 台中榮總遺憾：不實訊息

▲▼顏寬恒到北檢告周玉蔻 。（圖／記者劉昌松攝）

▲顏寬恒6日爆料中榮專責病房「塑膠布充當防護」，引發外界關注。（資料照／記者劉昌松攝）

記者柯沛辰／台中報導

國民黨前立委顏寬恒6日晚間在臉書表示，他接到來自台中榮總護理師的投訴，稱原先泌尿科的82病房被改為專責病房，收容大量確診者，卻沒有中央號稱的負壓隔離。對此，台中榮總澄清，顏寬恒發布未經查證的不實訊息，台中榮總深感遺憾。

針對顏寬恒文中所提「泌尿科當專責病房、塑膠布當隔間」。台中榮總回應，根據中央疫情指揮中心的規範，專責病房不需負壓隔離病房，而且院內專責病房設施及動線規劃均經過感染管制中心的縝密評估所設立。

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至於文中照片指的塑膠幃幕，旨在潔淨區中作為動線分流指引，避免人員誤入感染管制區。

文中指控「醫護沒有安全更衣、用餐空間」一事。台中榮總澄清，有調用另一潔淨區6間病房改為醫護人員的用餐、盥洗、休息使用。如有同仁不想返家，醫院也免費提供6間（12床）招待所供住宿，且所有生活用品及飲食都免費提供。

台中榮總強調，去年疫情發生時，就已規劃徵用82病房當專責病房，也在院內感控會議及全院醫療行政單位上宣導多次。

另外，文中所述「原先承諾5/28開始的補助，必須要達到護病比1:5以上才能給發」。台中榮總澄清，防疫獎金皆按照規定申請與核發，從未考量護病比，顏寬恒臉書所言，皆非事實，以上說明特予澄清。

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