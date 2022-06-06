確診康復一個月！他突冒「1後遺症」嚇忘親友是誰：真的很痛苦

▲網友分享染疫後出現的後遺症。示意圖，非當事人，亦與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人確診後，最擔心的就是有後遺症。稍早就有網友發文分享，他確診至今已經一個月的時間，怎料卻留下一個很嚴重的後遺症，「會突然腦霧」，常常忘東忘西，讓他覺得很可怕，「後遺症也不容小覷！」

這名網友在「匿名公社」上，以「確診後會突然腦霧」為題發文，提到他確診之後，到現在已經一個月的時間，怎料卻出現蠻嚴重的後遺症，「會突然腦霧」，他時常會忘記自己要去哪、忘記站在自己前方的人是誰，也會忘記自己正在煮東西。

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腦霧的情況讓原PO不堪其擾，他坦言狀況雖然過一下子就會好，但還是讓他覺得很可怕，「我現在煮東西不敢離開瓦斯爐，乾脆什麼都用電鍋煮。」他也無奈表示，他至今仍不知自己在哪被傳染，大家真的要好好保護自己，症狀很痛苦，「後遺症也不容小覷」。

▲原PO現在改用電鍋煮東西。（示意圖／取自Unsplash）

本站日前報導《確診如吃無敵星星？新冠後遺症5大QA一次看 常見症狀還有這些》，WHO將長新冠定義為「持續至少2個月或數年」、「無法通過其他診斷加以解釋」的症狀，根據數據顯示，全球染疫的5億人口中，有20%人可能面臨長期新冠影響。

美國CDC研究也指出，有多達五分之一的成人染疫後會出現後遺症，較常見的症狀包含疲勞、呼吸急促、咳嗽、肌肉痠痛等，另外，神經系統症狀部分也包含「很難思考或集中注意力」，也就是「腦霧」。美國CDC表示，與接種疫苗並出現突破性感染的人相比，未接種新冠疫苗又確診的人更容易出現後遺症。

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