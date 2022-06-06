許崑源逝世2週年今晚辦追思音樂會　韓國瑜現「聲」力挺

▲高雄市議員參選人許采蓁為追思父親許崑源，在2週年的今天舉辦追思音樂會。（圖／翻攝自許采蓁FB粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

高雄前市長韓國瑜在被罷免成功當天，前議長許崑源意外墜樓身亡，高雄市議員參選人許采蓁為追思父親，特地選在2週年的今天（6/6）日舉辦追思音樂會，邀請黨內外各大政壇明星韓國瑜、朱立倫等人現「聲」致詞，要破除國民黨內不團結謠言。

「選舉是一時，思念是一世」，許采蓁今天表示，十分感謝在今晚追思會中，有11位父親生前私交甚篤的長輩，不分藍綠前來幫忙錄製致詞。感謝他們在這個別具意義的日子裡，獻聲表達對父親過往事蹟的追憶與致念。

她回憶父親生前，看似堅強的外表下，卻總是默默關心著公義與弱勢。許采蓁說，比起政治，她的父親許崑源更關心許許多多小人物的生活能不能得到幫助，對於政治，他也更傾向不分藍綠，共同讓高雄更好的初衷。這也是父親被人暱稱「奧援」的原因，在朋友需要的時候總是出現，大家還記得嗎？

在許崑源逝世2週年的日子，許采蓁特地為父親舉辦「許崑源追思線上音樂會」，邀請黨內外各大政壇明星，包括高雄市前市長韓國瑜、黨主席朱立倫、中廣董事長趙少康等人現「聲」致詞，另外，還有王金平、曾麗燕、陸淑美等政壇大佬，她也透露，還有兩位南部綠營大咖也參與其中。

▲許崑源逝世2週年今辦追思音樂會，最佳戰友韓國瑜現「聲」力挺。（圖／翻攝自許采蓁FB粉絲專頁）

事實上，許采蓁為繼續傳承父親的精神，投入高雄第八選區「新興、苓雅、前金」議員選戰，即使從政是條艱辛的道路，她也仍奮不顧身。今天的追思音樂會，除了讓她有喘息的空間消化情緒，也希望讓高雄地區民眾一起透過線上音樂會，緬懷父親生前從政的點點滴滴。

許采蓁說，時間帶走了一個有情有義、為民所苦的好議長，但人走茶未涼，就讓這場音樂會用旋律訴說思念代替眼淚。而音樂會預定於今晚8點在許采蓁粉絲頁線上live首播。