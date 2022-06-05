訪美第一站！朱立倫訪胡佛研究所　「要和全世界民主國家交朋友」

▲國民黨主席朱立倫訪美。（圖／翻攝朱立倫臉書，下同）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨主席朱立倫2日啟程訪美之旅，並於台灣時間3日飛抵舊金山，預計將前往華府、紐約、洛杉磯。此次訪美之行，第一站來到史丹佛大學胡佛研究所，朱立倫表示，「這次來美國，就是要和全世界民主國家交朋友，持續扮演穩定台海和平的重要力量！」

根據規劃，朱立倫2日上午出發，當日上午6時50分抵達舊金山，朱立倫會在華府從3日停留到8日，其中，6日在布魯金斯學會（Brookings Institution）進行公開演講、8日國民黨駐美代表處揭牌。

9日朱立倫將前往紐約，並與美國外交政策全國委員會（NCAFP）、外交關係協會（CFR）交流，拜會中華公所並出席僑宴，接著搭機前往洛杉磯；10日抵達洛杉磯後，將會與海外僑胞會晤，傾聽僑界、海外黨員的聲音。此行由國民黨副主席夏立言和國際部主任黃介正隨行出訪。

朱立倫到美國首站訪問史丹佛大學胡佛研究所，距離上次來訪已經時隔3年，他很高興再次見到許多老朋友，也結交許多新朋友，「我們和常駐胡佛熟悉台灣的學者專家，包括戴雅門（Larry Diamond）、祁凱立（Kharis Templeman）、前軍事將領以及新生代學者共同探討了疫情後的國際變局、美中台關係的最新動態，以及大家相當感興趣的地方選舉議題。」

朱立倫也強調，面對自由主義國際秩序面臨挑戰，國民黨會持續捍衛中華民國、貫徹我們自總理孫中山先生創黨建國以來的自由民主價值。這次來美國，就是要和全世界民主國家交朋友，持續扮演穩定台海和平的重要力量！