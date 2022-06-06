藍委疑「政府蓋牌」爆死亡黑數　陳時中怒：在台灣不可能掩蓋

▲陳時中怒回應，在台灣不可能有黑數。（圖／指揮中心提供，下同）



記者許展溢／台北報導

國民黨立法院黨團根據經濟學人定義提到，台灣公布死亡人數跟實際有很大落差，質疑有黑數，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今不滿（6日）回應，在台灣不可能掩蓋死亡黑數。

國民黨立法院黨團上午召開「去年大量染疫死亡黑數？政府蓋牌？政府出來講清楚說明白？」記者會，批評陳時中不改善檢驗量能不足的問題，反而放任黑數擴大而不作為，應該回歸真相進行調查，還給確診者家屬公道。陳時中說明，去年單年平均死亡數去年是比較多，但若用5年移動平均來看，去年並沒有比較高，且台灣醫療體系非常完整，不太可能有任何新冠死亡被爆出來還說沒有，在醫療體系是不會發生這樣事情，報出來到指揮中心再刪掉也是不可能的事情。

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陳時中說，英國經濟學人報超額死亡，台灣在那個數字上是表現很好，但台灣要掩蓋死亡數目是不可能的事情，要講這話的人也要特別注意有牽涉公權力跟公務人員造假，要提出證據或討論，不能任意指控。

▲莊人祥（左一）表示，預期死亡數部分，要考慮「年齡老化」。



指揮中心發言人莊人祥進一步指出，看了報導，意思是2015年至2018年左右，大概平均1.5萬人，可能2021年數字多了1萬類似的說法，但如果真的照經濟學人方法算，事實上從2020年至2021年，超量死亡部分到目前為止，事實上負3千多，在經濟學人雜誌網頁上一直都有，目前紐西蘭超量死亡最低，台灣排第二名。

莊人祥表示，所謂預期死亡數部分，要考慮「年齡老化」，不是只有算過去幾年平均值，且最近還有一篇文章批評經濟學人算法，因用的預期死亡統計方法，讓整個德國預期死亡數事實上變錯誤下降，導致超量死亡變很多，世界衛生組織跟經濟學人之後也會再修正方法，台灣過去幾年人口一直老化，不可能直接算平均值然後看死亡數。