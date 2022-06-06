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染疫兒童MIS-C「5到11歲占最多」　美國研究：打完2劑仍有風險

▲▼中正紀念堂接種站最後一日,兒童疫苗接種站,新冠肺炎,本土疫情,新冠肺炎疫苗,輝瑞兒童BNT疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,BNT兒童疫苗,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,緩打潮,疫苗覆蓋率,中重症,共存,清零,5-11歲兒童,mRNA。（圖／記者李毓康攝）

▲美國研究顯示，兒童完整接種2劑疫苗仍有可能突破性感染，並發展成MIS-C症狀。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張寧倢／綜合外電報導

台灣出現首例兒童多系統發炎症候群（MIS-C）案例，台大醫院小兒心臟科主治醫師林銘泰呼籲家長「趕快帶孩子去打新冠肺炎疫苗」。美國兒科醫師表示，MIS-C嚴重症狀最常見於5到11歲染疫兒童。科羅拉多大學研究顯示，儘管疫苗可能有助於提供保護，但目前相關研究仍然不足，完整接種2劑還是可能出現MIS-C。

美國食藥局（FDA）上月中旬授權5至11歲兒童接種第3劑疫苗。兒科傳染病專家、美國維吉尼亞大學副教授雪莉（Debbie-Ann Shirley）解釋，雖然兒童感染新冠通常症狀輕微，但也可能在幾周內出現「兒童多系統發炎症候群」（MIS-C）的罕見嚴重症狀，且最常見於5到11歲。

據報導，美國已有超過3800例5到11歲的MIS-C案例，其中有93％的兒童從未接種疫苗。雪莉指出，接種疫苗被證明對MIS-C具有高度保護作用。然而，美國科羅拉多大學一項研究卻指出，儘管新冠疫苗可能有助於防止MIS-C，但目前對此的研究仍非常少，缺乏足夠的科學證據來證明這點。

▲▼兒童BNT疫苗。（圖／高雄市政府）

▲研究涉及2例完整接種仍發生MIS-C的案例，一人在染疫康復1個月後發病，另一人則是確診2天後即出現呼吸困難等多重症狀。（示意圖／高雄市政府）

研究中分析了2例完整接種後出現MIS-C的青少年個案，第一例14歲男性在完成2劑BNT接種的1個月後突破性染疫，連續3天咳嗽、鼻塞，PCR篩檢呈陽性。然而，康復1個月後又再次發生肌肉疼痛與頭痛，並在7天內出現發燒、眼睛充血、腹瀉、皮疹、嘔吐與嘴唇紅裂。

研究稱，由於其他傳染性疾病的篩檢皆呈陰性，該個案符合美國疾控中心（CDC）的MIS-C判定標準。發病第10天，個案出現血小板減少、低血鈉症與淋巴球減少，心電圖（ECG）也顯示輕微的心包積液，住院治療3天後病情好轉，5天後檢查未見積液，出院後3到6周病況追蹤顯示，病患仍持續感到疲勞。

第二例則是14歲女性，她在完成2劑BNT接種的3個月後染疫發病，出現發燒、疲勞、咳嗽、肌肉痛、頭痛與噁心，但新冠肺炎與流感檢測皆呈陰性，直到12天後才PCR確診，醫師開藥後讓她出院。沒想到，出院2天後又因出現呼吸困難與低血氧症、擴散性皮疹等就醫，住院第19天被診斷為MIS-C，又過了9天才能順利出院。目前還在進行後續追蹤，雖然病患仍有疲勞症狀，但病情已有所好轉。

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