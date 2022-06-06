16歲少年竊車「逆向撞翻母嬰」影片曝光　只判5個月觀護營爆民怨

▲少年竊車逆向衝撞一對母嬰後駕車逃逸，隨著被目擊民眾包圍擋下，最終落網。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州一名17歲少年去年偷車後，開車撞向一對母嬰後肇逃，最終被判在少年觀護營5個月。然而案發當時，他仍處於緩刑期間，且因判決是在觀護營，不會留下任何紀錄，輕判引發當地社會譁然。

福斯新聞報導，少年2021年8月6日竊車後，逆向開車撞向一名推著嬰兒車的女性，她當場被撞飛，狠狠摔在汽車引擎蓋及擋風玻璃上，接著跌落地面，同時嬰兒車也被撞翻倒下。依據畫面，當時這名媽媽幾乎是貼著牆壁行走，但最終未能躲避少年所駕駛的車輛，而這一幕也讓一旁民眾嚇壞。

這名母親被撞後趕緊站起查看嬰兒車中孩子的狀況，所幸8個月嬰兒並未受傷，而女子則是手肘受傷。但就在此刻，當年才16歲的少年立即駕車逃逸。最終，少年在逃逸過程中與另輛車子相撞，最終落網。

只不過，就算少年竊車、逆向、撞向母嬰又肇逃，並承認犯下2項重罪，但洛杉磯地方檢察官加斯康（George Gascon）只判少年在觀護營5個月。依據多名檢方認定，觀護營比軍校輕鬆，只比夏令營嚴格一些。另方面，這名少年當時正處於緩刑期間；2019年，他曾在高中給一名少女飲料加料，造成受害者送醫，犯下投毒重罪。

洛杉磯警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）更說，「我們警方從來沒被諮詢過（案情），就好像我們不是調查單位一樣，在這起肇逃案中，警方辦案人員永遠不會同意這麼輕的判決」。

這名媽媽事後透露，當時一看到車輛逆向就已停下腳步，並盡量靠近一旁的建築物，確保眼前魯莽駕駛的司機有足夠空間能通過，「但（嫌疑人）卻駕車轉向母嬰倆並加速……這段駕駛開車踩油門直撞我們的記憶，將永遠困擾著我」。

當她得知少年滿18歲後紀錄就會一筆勾銷，斥責檢方判決太輕，「他企圖殺了2名無辜行人，謀殺，我們有影片證據，如果我沒有在場保護我的孩子，孩子可能已經沒命」。