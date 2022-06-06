不甩普丁威脅！　英決定提供烏克蘭「遠程火箭砲」：瞄準烏東俄軍

▲英國國防大臣華萊士表示，將向烏克蘭提供M270多管火箭系統。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

俄烏戰爭持續超過100天，先前美國表示已經準備運送M142「高機動砲兵火箭系統」（海馬斯，Himars）後，遭到俄羅斯總統普丁威脅，表示將轟炸新目標。如今，英國也決定不顧俄羅斯的威脅，向烏克蘭提供M270多管火箭系統，同時讓烏軍前往英國受訓，其射程為50英里，可瞄準攻擊烏東城市的俄軍火炮。

根據英媒《衛報》，M142、M270兩種武器在射程上都超越烏軍擁有的任何陸地武器，對於不顧普丁威脅堅持向烏克蘭提供攻擊性武器軍援，英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）表示，向烏克蘭運送M270多管火箭系統發射器是一項合理的決定，「因為隨著俄羅斯在戰術上的感變，我們對烏克蘭的支援也必須改變。」

英國國防大臣此番談話，恐將觸怒普丁。普丁先前接受俄羅斯國營電視台專訪時透露，過去他一直密切參與軍事行動上的決策，他威脅美國若履行白宮上周的承諾向烏克蘭提供M142（Himars）火箭系統，俄羅斯將採取進一步報復，「我們將打擊那些我們還沒有打擊到的目標。」

報導指出，在俄羅斯侵略烏克蘭初期，英國、美國以及其他西方國家皆只願意提供防禦性武器，不過隨著俄羅斯在烏克蘭東部、南部戰事取得進展，西方國家便開始向烏克蘭運送更多致命的攻擊性武器。與美國一樣，倫敦當局一方面與華府取得合作，一方面要求基輔當局承諾，其提供的M270只會運用在烏克蘭境內瞄準來襲的俄軍，絕對不會主動攻擊俄羅斯境內。

英國並未透露將派出多少輛的M270多管火箭系統，儘管數量可能相當稀少，不過研判數量可能與美國決定派出的4輛M142相當。英國國防部表示，烏克蘭軍隊將前往英國接受如何使用發射器的培訓。

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