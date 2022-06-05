北韓一口氣連射8枚導彈　恐與「核試驗」有關！　可搭載小型核彈頭

▲北韓試射過的洲際彈道飛彈「火星-17型」，可攜載核彈頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近來軍事動向頻頻，在美國、南韓實施核動力航母海軍聯合軍演後，竟然於今（5）日上午9時8分至47分罕見「連續發射」8枚短程彈道飛彈，分別從平壤、平安南北道、咸鏡南道等4個地方射向東海（日本海）。對此專家提出警訊，認為這無疑是北韓進行第7次核試驗的最後前兆，因為飛彈攜載核彈頭。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，南韓軍方5日上午探測到北韓分別從平壤順安飛行場、平安南道价川市、平安北道鐵山郡東倉里、咸鏡南道咸興市連續試射8枚短程彈道飛彈，推估飛彈種類為北韓版「伊斯坎德爾」KN-23、北韓版「ATACMS」KN-24、超大型放射炮KN-25，以及4月16日首度試射的新型戰術誘導彈等。

軍事專家警告，北韓首度在短時間內連續試射8枚短程彈道飛彈，而這些飛彈恰巧都可以攜載核彈頭，研判恐怕是北韓進行第7次核試驗的前兆或是事前準備工作，一旦北韓在第7次核試驗證核彈頭小型化的研發是成功的，那麼之後這些飛彈將佈署在前線實戰。

▲金正恩從今年1月起多次試射飛彈，恐怕是為第7次核試做準備。（圖／達志影像／美聯社）

南韓峨山政策研究院副研究委員梁旭（양욱，音譯）表示，「（今天的試射）讓我聯想到北韓於2006、2009年進行核試驗的時期！通常北韓在進行核試驗的前後會試射能攜載核彈頭的飛彈，預告核試爆時會實驗何種核武器。2006與2009年進行核試驗前，北韓曾分別連續試射7枚導彈，創下當時的最高紀錄。若從同一脈絡觀察，此次連續試射8枚導彈，很可能是搭載核彈頭的飛彈。」

韓國國防研究院研究委員辛承基（신승기）表示，「這些短程彈道飛彈，極有可能搭載北韓最近研發完成、或是尚處於研發階段的所謂小型化、輕量化、規格化的戰術級核彈頭。北韓在多個地區配置能搭載戰術級核彈頭的多枚短程彈道飛彈，具有同時發射的能力，精準打擊海上的軍事目標，往後極有可能配置實戰。」

▲北韓試射洲際彈道飛彈「火星-17型」。（圖／達志影像／美聯社）

慶南大學遠東問題研究所教授林乙出（임을출）表示，「北韓極為罕見地一次發射8枚短程彈道飛彈，其實與多種、多樣化小型戰術核彈頭的研發方針有關。如此推斷，第7次核試驗將會直接試驗小型化核彈頭，且已被決定實施，如此來看才是合理的。」

林乙出分析，「北韓已依先前所說，陸續擁有能將美國本土納入射程範圍的戰略核武，以及能隨時應對戰況的戰術核武，且不斷提升其性能。」

►快訊／北韓朝日本海試射「彈道飛彈」！ 今年第18次軍事挑釁

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》