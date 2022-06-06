特斯拉男夠扯了！「台南白車猴」鬼畜105秒全場嚇瘋　下場GG

記者周亭瑋／綜合報導

特斯拉男日前在宜蘭超充站插隊未果，竟持BB槍掃射，引起廣大撻伐；無獨有偶，台南另一名駕駛在路上誇張的「鬼畜開車法」，也讓網友們看傻了眼，狂酸「猴子亂跑下山」、「是不是也是家人過世，小心等等會開槍」。

網友在爆廢公社PO出影片，吐槽「看這傢伙怎麼開車的，聽說已被檢舉。」只見這台白色休旅車開在台南南區金華路上，先是跨越雙黃線來個大U迴轉，接著一下急煞，一下亂換車道。

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▲休旅車不斷鬼切又急煞。（圖／翻攝自爆廢公社）

短短105秒鬼畜影片，讓網友們看得一肚子火，紛紛留言開嘲諷「這騰雲駕霧...爺要飛上天了」、「冤親債主在搞嗎」、「他吃的這批很純」、「看起來比較像不會開車」、「會不會是家人過世了？真的很令人難過耶」、「小心點，搞不好他老爸也死了」、「這故事告訴我們，想當猴子是要付出代價的」。

另外，有不少知情人現身表示，這名駕駛已被開罰，危險駕駛還有扣牌半年，「總共18900元，加吊扣駕照6個月，開不開心、意不意外？」「已經檢舉了，我覺得這要判一條謀殺才行。」「已經被開1萬8900，扣大牌6個月，加強制去上課了。」「這個已經檢舉成立囉！跨越雙黃線迴轉900元，還有蛇行、多次無故煞停，扣牌6個月+罰金1萬8。」

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▼該名駕駛最後被罰1萬8900元。（圖／翻攝自爆廢公社）