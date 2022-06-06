特斯拉男友人護航！爆情侶檔嗆「你爸死了關我屁事」　風向一面倒

記者柯沛辰／綜合報導

「特斯拉男」林姓男子為了趕回花蓮奔喪，在宜蘭超充站要求車友讓位未果，竟持BB槍朝對方車內狂射。事後，疑似林男友人在網上指控，當時林男有拿1000塊出來，表明自己父親過世，能否讓他先充電，但陳姓情侶檔回說「關我屁事」，雙方才爆發口角。目前這項說法尚未得到證實，但對話截圖已率先在網路瘋傳，引發熱議。

對話截圖中可見，一名網友自稱是林男「朋友的朋友」在多人群組中指控，當時林男有先拿出1000元，解釋自己父親過世了，想趕回去見最後一面，隨後詢問陳姓情侶檔「能不能讓我先充電？」怎料情侶檔回應「你爸死了關我屁事？」疑似因此釀成衝突。

▲「特斯拉男」友人出面緩頰，反控情侶檔「嘴臭」也有問題。（圖／翻攝自Line群組）

這名爆料網友表示，林男開槍絕對是錯的，無論怎樣都不該使用暴力，「但對方的嘴也是很臭，兩邊各有問題」。不過，這名網友並未提出實際證據，內容也尚未獲得證實，全案仍由警方調查中。

對話曝光後，網友一面倒留言「明明就開槍的有病，護航屁...」、「又要各打50大板了嗎？開槍就是錯」、「還在那邊兩邊都有問題，就真的關情侶倆屁事」、「講什麼事出必有因，根本邏輯死亡+檢討受害者」、「真的是不甘他們的事啊，對方不一定要接受他的說法，本來就合理」。

▼林男為了搶充電位，「亮槍」掃射陳姓車主 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

由於消息未獲證實，還有網友質疑是親友團出來帶風向，「講這種話的假中立仔下去啦」、「邏輯呢，有1000元不會去搭計程車嗎」、「洗白失敗」、「沒證據聽聽就好啦，還想找理由牽拖阿？」、「仗著沒錄影沒證據才加強人家說話的字詞吧，說不定沒有用到『屁』這個字眼，就算有用到又怎樣？本來就不是他們的問題！」

目前宜蘭警分局已調閱監視器釐清事發經過，並掌握林男身份通知到案製作筆錄，全案依傷害、毀損、恐嚇及強制等罪嫌函送偵辦。

▼林男遭網友肉搜，交車照、與愛車合照都被挖出。（圖／爆廢公社，下同）