特斯拉男遭起底「開槍累犯」　交車照、IG曝光被酸：很多爸爸走了

記者柯沛辰／綜合報導

「特斯拉男」林姓男子5日到宜蘭超充站，要求其它車友先讓他充電，見對方不從，竟持BB槍射擊。事後，林男友人向《東森新媒體ETtoday》緩頰，林男父親過世，趕著回花蓮才開槍。不過，有網友起底爆料，林男疑似不是第一次開槍，除了交車時的照片被挖出，車牌也隨之曝光。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出對話紀錄，稱朋友去年12月3日開車從台北返回花蓮，行經起霧路段，順手開啟霧燈，怎料林男認為自己被刻意閃燈，竟在和平左轉往花蓮的路上攔車，同樣是拉下車窗嗆聲，講到一半就開槍落跑，與這次手法如出一轍，根本是慣犯。

▼有網友指控，過去也遭林男攔車開槍，「他花蓮人」。（圖／爆廢公社）

有網友在PTT轉貼對話紀錄，質疑林男接受《東森新媒體ETtoday》時稱「我狀況很糟糕」，但過去早有開槍先例，「難道這位家裡死人、狀況很糟糕的特斯拉男，不是第一天狀況很糟糕嗎？是狀況很糟糕才開槍？還是習慣性一言不合就開槍呢？」

另外，還有人肉搜出林男的IG帳號、與愛車合照，除了曝光其車牌，還標記並提醒宜蘭交通隊警局，「特斯拉男」開完槍後還有闖紅燈，「記得要開罰喔！」2張照片中可見，林男領車時開心比YA，還得意坐在車上。

▲▼林男遭網友肉搜，交車照、與愛車合照都被挖出。（圖／爆廢公社）

▼疑似是林男的IG帳號也曝光。（圖／爆廢公社）

許多人看完紛紛留言，「原來89也改開特斯拉了」、「他爸上次也去世？」、「保安，可以讓爸爸這樣死了又死一直死嗎？」、「很多爸爸走了」、「這小子真好運，都沒遇到人家跟他對射」、「好強，竟然肉搜到車牌」、「一副C8樣」、「充個電搞到全國認識他，也是不簡單！」

當天林男上午11點到宜蘭超充站充電，要求一名陳姓車主先讓出位置。當時陳姓車主回答「等我一下，快好了」，怎料林男隨即飆罵「媽的！你家人過世有缺這幾分鐘嗎？」陳姓車主一頭霧水，不知該回什麼，便驅車離開。

沒想到林男竟開車追上來，直接在宜蘭市區女中路與陽明六路口拉下車窗，怒吼要陳姓車主下車，「我爸爸已經過世了，讓個位置怎麼樣了嗎？」副駕駛座的女伴忍無可忍，搖下車窗理論，並拿出手機錄影，雙方爆發口角，怎料林男突然掏槍射擊，隨後闖紅燈逃逸。

▼林男為了搶充電位，「亮槍」掃射陳姓車主 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▼網友擷取畫面，指林男開槍後闖紅燈逃逸。（圖／爆廢公社）

事後，林男友人向《東森新媒體ETtoday》緩頰，稱林男父親確實當天上午過世，又趕著回花蓮，所以才在宜蘭超充站先充電，但這樣暴力行為確實不對。林男本人受訪時則低調回應，「對不起，我狀況很糟糕，謝謝你」。

由於陳姓車主受傷，已前往醫院開診斷證明，後續不排除提告。目前宜蘭警分局已經調閱監視器釐清事發經過，並掌握林男身份通知到案製作筆錄，全案依傷害、毀損、恐嚇及強制等罪嫌函送偵辦。

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