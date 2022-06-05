普丁警告：美國若運送長程飛彈給烏克蘭　俄將攻打新目標

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國總統拜登1日宣布7億美元的軍援烏克蘭新計畫，其中包括「海馬斯多管火箭系統」（HIMARS）。俄羅斯總統普丁5日警告，如果美國向烏克蘭運送長程飛彈，俄羅斯將會攻擊之前沒轟炸過的目標。

綜合俄羅斯衛星通訊社、RT News報導，普丁先前接受官媒Russia 1採訪的內容於5日公開播出。普丁說，「若繼續供應，我們將得出結果，那就是使用我們手中擁有的眾多武器，去攻擊那些到現在我們還沒攻擊過的目標」。

美國總統拜登1日宣布的烏克蘭新軍援計畫包括「海馬斯多管火箭系統」。對此，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，烏克蘭已經給出承諾，武器不會被用來攻擊俄羅斯境內的目標。不過克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）指出，俄羅斯對烏克蘭所做出的承諾，沒有信心。

報導提到，自從俄羅斯2月24日展開烏克蘭特別軍事行動以來，拜登政府已提供給烏克蘭許多武器，包括1400枚刺針（Stinger）防空飛彈與5500枚標槍（Javelin）反戰車飛彈。不過這遠遠不到烏克蘭宣稱需要的數量，今年3月，基輔當局要求每天要有500枚刺針飛彈及標槍飛彈。

俄羅斯國防部曾說，這場行動旨在針對烏克蘭軍事基礎設施，目標是非軍事化及非納粹化，並徹底解放頓巴斯。而美國及盟友則是針對莫斯科展開全面制裁行動。