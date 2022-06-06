恐怖逆子為遺產記恨12年　開山刀弒母「肢解15塊」再丟化糞池

▲馬來西亞日前發生駭人的弒母分屍命案。（示意圖／Piqsels）



圖文／CTWANT

馬來西亞近日發生逆倫血案，一名42歲男子疑似不滿已故父親的遺產分配，進而殺害68歲老母親，還將母親遺體肢解成15塊並丟進化糞池，更一度成功隱瞞其他親屬與警方，若非聞到惡臭的鄰居機警報案，這起駭人事件的真相可能將掩蓋在男子冷血卻又冷靜的行徑之下。

據馬來西亞《中國報》報導，居住在霹靂州吉輦縣巴里文打（Parit Buntar）的68歲王女，因已逝丈夫的遺產分配問題遭到長子殺害，據悉，王女的另位兒子早在5月就向警方報案母親失蹤，但涉嫌殺害母親的王男，不僅在電話中謊稱母親離家，就連員警起初上門調查，也沒露出破綻。

警方表示，員警初次調查時雖聞到惡臭，卻因得知王女有「撿破爛習慣」、現場布滿雜物，而誤以為是垃圾發出的臭味，直到鄰居在本月4日因「異常臭味」報警，才循線在化糞池撈出15塊人類遺體，與1把可作開山刀用的巴冷刀和2把利刃，最終確認屍塊為王女，而其長子王男則涉有重嫌。

員警進一步調查發現，王男疑似因不滿已故父親的遺產分配，在爸爸去世12年後將母親殺害並分屍，警方初步調查認為，王女的致命傷在頭部，至於無前科卻「罹患精神疾病」的王男，其殺害母親的真實動機，是否如他說的「因故爭執」將有待進一步釐清。

延伸閱讀

▸ 新北女警巡邏撞爛3台車 苦主怒控警方擺爛：未道歉、沒修車！

▸ 收假車潮湧現 「國5北上僅22公里」預估塞到晚上這時間

▸ 高雄男酒駕辱罵警遭逮捕 詭異猝死警車內！檢方擇日複驗