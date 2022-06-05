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外送點2碗牛肉麵！奧客神扯1招「硬拗成8碗」　老闆傻眼了

一位經營牛肉麵店的網友哀怨自己遇到奇葩的訂單。（示意圖／pixabay）

▲一位經營牛肉麵店的網友哀怨自己遇到奇葩的訂單。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

隨著外送服務的普及，不少外送員與店家都曾在外送這件事情上遇到各種奇葩的事情。目前就有一家嘉義的牛肉麵店，遇到客人點2碗牛肉麵，但卻要求「免費」加6份麵，還要求總共分裝成8碗。如此奇葩的訂單也讓店家哀怨「終於碰到了」。

一名網友在臉書社團「foodpanda 店家交流平臺」發文，內容中指出「做生意那麼多年，終於讓我碰到奇怪的單了」。透過該名網友上傳的截圖可以看到，一張外送平台的訂單上，一名客人點了2碗的半筋半肉牛肉麵，但是該名客人在訂單備註上寫著「要加6份麵，共120塊的麵，請幫我做成6碗牛肉湯麵，要多加湯，不要加辣。總共8碗麵。」除了如此奇特的要求外，備註上還另外寫著「請給我8個碗、8雙筷子、8個湯匙，沒有牙齒，麻煩幫我麵煮爛一點，謝謝」。

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面對客人如此奇葩的要求，該名網友強調，該外送平台每100元就要抽32元，而且自己也有在外送平台上寫上「加麵區」，更表示「我們可以給碗、給餐具、給好喝牛骨熬的高湯、也可以麵煮爛一點，但不好意思~加麵無法給喔」。該名網友也感嘆「現在時機很差，物價膨漲又碰上疫情，店租也要錢。唉！餐飲業者不好做啊！賺沒幾塊錢又要咬牙硬撐！請客人體恤餐飲業者，真的很可憐」。

不少網友看到這則發文後，紛紛留言表示「不直接點8碗就好」、「這沒照做會不會被退費啊，叫2碗做8碗還真是恥度無下限」、「這單不拒接說不過去，太扯了啦」、「為什麼去現場吃的客人點餐都不敢狂妄的要求，躲在網路後面的時候什麼怪樣的都跑出來」、「他還知道加6份麵是120元喔」、「客人想要買二送六」、「就拒單，結束」。

奧客企圖用爛招「2碗牛肉麵變8碗」　店家抱怨：終於碰到了

▲一名客人留下的奇葩訂單。（圖／翻攝自foodpanda 店家交流平臺）

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