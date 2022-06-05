基隆廟口她吃到脆脆湯餃　一咬吐出「超完整大蟑螂」當場嚇瘋

▲基隆一名女子購買湯餃當午餐，沒想到入口後發現有異物感，吐出來竟然是大蟑螂。（圖／翻攝自基隆人集團）

圖、文／CTWANT

一名女網友中午到了基隆廟口附近去購買午餐湯餃，沒想到放進口中後，發現湯餃有奇怪的異物感，她吐出來後發現竟然是整隻完整大蟑螂，讓她整個嚇壞衝回店內反應，並把照片PO上網路，不少網友看到也都紛紛覺得太可怕。

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▲女網友吃到大蟑螂，這個狀況也讓不少網友嚇壞。（圖／翻攝自基隆人集團）

這名女網友在臉書社團「基隆人集團」發文，透露今（5）日中午在基隆廟口附近購買湯餃，沒想到回家後吃到約第4顆，就發現口中感受到一條細長異物，便將細長物吐出檢查，發現竟然是一隻很長的昆蟲「腳」，嚇得整口全吐出來，才驚覺吃下肚的竟然是整隻大蟑螂。

女網友表示，自己平常就非常害怕蟑螂，沒想到現在竟然不知道在口中咬了幾下大蟑螂，事後氣得將吐出來的水餃殘渣包裝，帶回湯餃店家反映。老闆當下連忙道歉，並表示要退錢，但她仍無法接受，認為這與退費無關，質疑店家的衛生相當有問題。

貼文曝光後，不少網友都留言表示，「這麼大隻包進去真的有扯」、「太崩潰了吧，這心理陰影很大欸」，但也有一名自稱是店家的網友道歉，並表示會和廠商聯絡，疑似非店家自己所包，但仍有不少人建議女網友應該聯絡衛生局。

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