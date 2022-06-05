6月星座運勢大公開！金牛職場大紅人　專家：本月八卦流言非常多

▲6月星座運勢全攻略。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

時序進到6月，命理塔羅專家小孟老師表示，本月會是一個熱鬧氣氛的月份，木星牡羊讓很多本來想發展新事物的人，都有了開創的動力，也因此在這個月份會有一些新的人、事、物開始運作發生，這對於一些有目標的人是一個很好的動能。

小孟老師提醒，太陽進入雙子這個月份的八卦流言也是非常的多，尤其是一些假訊息傳播會很強烈，如果收到一些奇怪的消息，千萬不要太快轉傳，有時會不小心變成散播謠言的兇手，這個月可以多閱讀一些有用的書本、資訊，增加思辨能力。

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牡羊座：抽到教皇牌正位

牡羊座本月職場運勢，金星進入本命宮這個月是你很好展現自己能力的月份，你可以多發揮你的能力去做事情，會受到上司與同事的肯定，另外若碰到想要發展的機會也建議你要主動爭取，這樣可以得到你要的任務。

在情感方面最近與另一半容易會為了小事情吵架，但留意態度不要過度激烈，這樣容易傷害彼此的感情，單身的朋友們你很容易會有心動時刻出現，也因為這樣有時容易碰到暈船的對象，還是要經過實際的相處，不要在不了解對方的時候就付出太多心力與感情。

財運方面，最近容易會有花大錢的現象，要有所節制才是。

工作運勢：★★★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：紫色

貴人星座：金牛

小人星座：水瓶

金牛座：抽到女祭司正位

金牛座本月職場運勢，最近你是公司裡面眼中的大紅人，你的表現蠻容易被放大檢視，也因為這樣你也要注意你是否有認真在你的工作上，若是偷懶這也可能會被放大討論，你對自己需要有自信點，最好把你的專業強項拿出來呈現給大家看，如此一來大家對你會有耳目一新的感覺，另外想變動工作的朋友們機會很多可以多留意有興趣的部份。

情感方面，有情人者最近看你會特別順眼，也希望從你這邊得到一些關心，也許多留意對方會是好的，單身的金牛朋友們，你們容易單相思卻不行動，這樣怎麼會有進展呢，還是要主動來往才有發展的機會。

財運方面，市場波動大，還是運用保守的策略進行即可。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★★★

幸運色：白色

貴人星座：雙子

小人星座：處女

雙子座：抽到寶劍六逆位

雙子座本月職場運勢，最近工作上會覺得壓力有點大，雖然想要變動目前的工作，但卻覺得沒有什麼太明確的方向有點迷茫的感覺，這個月因為土星影響你的事業宮，讓你在這方面有點喘不過氣的感覺，但此時是不適合作變動的，反而一步一腳印累積目前的工作經驗才是重點，若有不會的地方也請虛心請教學習。

情感方面，雙方會因一些小事意見不合，但也因為這樣容易會有冷戰的現象，不要太往心裡去，有時先低頭不代表真的錯了，單身的朋友們你們若是有在曖昧的情況可能不要玩太久，對方可能等你的答案等不及了，還是給彼此有明確的方向共識比較好。

財運方面，需理智性投資，不要聽信他人意見操盤。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：水藍色

貴人星座：天秤

小人星座：牡羊

巨蟹座：抽到錢幣騎士正位

巨蟹座本月職場運勢，最近工作運不錯上司同事都覺得你的能力蠻好的，而你也有機會被挖角到不錯的公司發展，若有這樣的情況出現一定要好好把握，另外同事也會請教你工作上的一些事情，你的耐心教學也會對他人提供很大的幫助，持續這樣的模式對你的評價會愈來愈好。

情感方面，需要多理解另一半的想法，不要總是訴說自己的立場，而忘了站在對方想，單身的朋友們，你們容易忘不了過去的情人，若是想要發展新戀情一定要願意付諸行動、改變心態，才有機會迎接新戀情。

財運方面，容易會有情緒性的花費，要理智計劃才行。

工作運勢：★★★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：紫色

貴人星座：魔羯

小人星座：金牛

獅子座：抽到權杖四正位

獅子座本月職場運勢，上司人緣不錯，最近很能得到上頭的幫助，也因為這樣很有機會被提拔，而你本身也需要加油，不要因為碰到可以成長的機會而退縮，你反而會因為害怕失敗而不敢接受挑戰，要願意突破成長對你才會是好的。

在情感方面，另一半很信任你，所以會讓你在交友方面感覺很自由，但也因為這樣你自己需要守本份不要跟人曖昧，單身的朋友們，你身邊其實一直有欣賞你的人存在，若是你不討厭，也許可以給對方一次機會發展看看。

財運方面，容易會有想衝動的念頭，但還是要做好投資分配不要有貪念。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★★★

幸運色：水藍色

貴人星座：處女

小人星座：射手

處女座：抽到寶劍國王正位

處女座本月職場運勢，最近很適合找一些課程來進修這樣對你的工作上會有所幫助，另外想變動工作的朋友們，可以留意一些外商公司的機會，金星在國外宮跟外商公司會很有緣分，若是有興趣可以多看看人力仲介，也可以談談看。

情感方面，最近因為忙著工作容易會有忽略另一半的情況，情人會有胡思亂想的情況，還是要多報備才是，單身的朋友們，你們很容易埋頭苦幹就忘了要談戀愛，若是親朋好友有想幫你介紹的對象，可以去認識認識，也許會碰到欣賞的人。

財運方面，你過去的理財方式一直都很不錯，不要隨意改變原本美好的模式，也不要聽信他人做不熟悉的投資方式。

工作運勢：★★★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：白色

貴人星座：天秤

小人星座：牡羊

天秤座：抽到太陽牌逆位

天秤座本月職場運勢，最近工作有點繁忙的感覺，你需要多花點心思思考目前的工作是否再下去對你有幫助，是否需要作一些調整才不會讓自己的目前心累，你可以跟一些長輩或資深人員聊聊，也許可以突破盲點，打開心裡的一些疑惑。

情感方面，你們雙方已經很穩定了，若是想要往下一步更承諾的關係發展是可以的，單身的天秤朋友們，你們在別人眼中是很受歡迎的，也因為這樣大家都想幫你介紹對象，若是你也不介意可以透過這個機會發展新的情感。

財運方面，你對於金錢會有自己的一套想法，但有時候實施比想的還困難，付諸行動才是致富的關鍵。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：黑色

貴人星座：天蠍

小人星座：金牛

天蠍座：抽到月亮牌正位

天蠍座本月職場運勢，最近會有種忙到天昏地暗的感覺，而你需要的是適時的休息，而不是把自己給操壞掉，所以飲食睡眠都要留意，不要太過操勞才是。

情感方面，因為工作太過繁忙，近期會有種沒時間與另一半相處的情況，當然另一半會有種覺得悶悶的感覺，還是要好好說明，不要讓對方胡思亂想才是，單身的朋友們，你們很容易對過去的感情執著，還會想著與前任復合的想法，但還是要認清現實，如果已經不適合就好好的放下，讓彼此都能自由找到適合的人選。

財運方面，最近對於金錢會有很大的慾望，也因為如此容易聽信他人的方式來投資，但不一定真的適合你，關於金錢還是保守應對會對你比較好。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：咖啡色

貴人星座：天秤

小人星座：魔羯

射手座：抽到寶劍七正位

射手座本月職場運勢，最近在工作上讓你感到困難的不是工作內容，而是跟同事之間的相處，最近會覺得溝通上有些卡卡的，你需要放慢速度與他人相處，不要用太急躁的方式來回應對方，這樣反而容易產生不開心的情緒，合作上會產生困難，另外想變動工作的射手朋友們要有耐心，不要因為不滿意現在的環境，就草草換工作，容易得不償失。

情感方面，最近兩人容易會為了一些價值觀的事物看法不同，需要多談幾次才能達成共識，不要用爭吵來討論事情，沒有效果，單身的朋友們，你們是令人捉摸不定的一陣風，有時覺得跟你相處很愉快，有時你的冷漠讓人猜不透，也許是這樣所以會讓人有想捉住你的感覺。

財運方面，不要衝動消費，這樣容易會變成月光族。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：金黃色

貴人星座：水瓶

小人星座：處女

魔羯座：抽到正義牌逆位

魔羯座本月職場運勢，最近在工作上會有點有心無力的感覺，也因此你需要做一些讓自己可以紓壓的活動才是，若是整天把自己埋在工作裡，你會有種愈來愈沒有動力工作的感覺，適時的玩樂會讓你的身心都感到愉快，並且工作會更為順利。

情感方面，你需要與另一半多製造一些小旅行來讓彼此感情增溫，平常因為投入工作時間過多，容易忘了另一半的關心需求，適時的安排是有需要的，單身的朋友們，你們需要多拓展一些交友圈這樣才有機會認識對象，發展新戀情。

財運方面，你們過往總是很腳踏實地的存錢，最近可以研究一些投資方案，用一些方式來增進財路。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：綠色

貴人星座：雙子

小人星座：獅子

水瓶座：抽到權杖五正位

水瓶座本月職場運勢，土星持續在你的命宮影響，這對你來說是有種壓力的感覺，目前的工作是穩定的沒錯，但會有種好像沒有太大熱情與突破的感覺，若是想要有進步學習的經驗，也許你可以嘗試經營副業看看，也許沒有相關經驗，但邊做邊學習也許會讓你慢慢找出自己的方向，這樣也是不錯的。

情感方面，心裡面容易會有苦悶的感覺，有時希望另一半懂你，但他可能不理解你的想法，也許給彼此一些獨處的時間是不錯的方式，單身的朋友你們要發展新對象已經說好多年，但你的行動總是慢半拍或讓人覺得你活在自己的世界，多跟朋友出去玩也許會有不錯的機會發生。

財運方面，花錢容易大手大腳的，還是要比價過後再消費比較好。

工作運勢：★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：茉莉色

貴人星座：雙魚

小人星座：天蠍

雙魚座：抽到愚者牌正位

雙魚座本月職場運勢，最近在工作表現的機會特別多，木星進入你的財帛宮，讓你的業績任務有變多的情形，若是想要創造更好的成績，這個月是適合往上衝的時機點，要好好把握這股氣勢，另外想變動工作的朋友們，這個月也是適合談薪水的時間點，若是有要換工作的朋友一定要開高薪資，不要隨意砍自己的身價。

情感方面，有情人者感情有愈來愈加溫的效果，對未來也有共識，是時候發展下一段旅程，單身的朋友們，你們是人氣很旺的人選，可以多留意來到身邊的一些機會，也許會有你的菜。

財運方面，因為收入增加，花錢也容易闊手，還是要好好存錢理財才是。

工作運勢：★★★★★

愛情運勢：★★★★

幸運色：紅色

貴人星座：水瓶

小人星座：處女

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