「暴雨+大太陽」毀掉80萬斤西瓜 鹿港唯一瓜田慘況讓農民心碎　

記者唐詠絮／彰化報導

梅雨狂炸重創農產，鹿港鎮唯一一處種植30多年的西瓜田，經過大雨再接著陽光一曬，9公頃80萬台斤的西瓜全爛了，丟成小山一樣高，瓜農哽咽的說，從沒像今年這麼慘，粗估損失大約200多萬，但最令他不解的是，其他鄉鎮瓜農都可以申請災損補償，唯獨他還需要等農業處到場勘災後才能認定，夫妻倆相當憂心。

▲爛掉的西瓜全堆成山。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣荔枝、龍眼、西瓜，在今年2月起即陸續遭受寒流、連續陰雨綿綿與溫差變化大等多重氣候影響下，導致荔枝及龍眼開花授粉不良，進而著果率不佳，而西瓜則產生果實畸形或裂果等情形，受災率達5成以上，嚴重影響一年僅盼望一次收成的農民生計，農業天然災害現金救助及低利貸款地區，一起協助農民渡過難關。

日前的梅雨，彰化各地傳出災情，和美、伸港水淹及膝全泡在水中，芬園的鳳梨也泡水受損，荔枝、龍眼、西瓜更是損失慘重，鹿港何姓瓜農種植的西瓜也不能倖免。

何姓瓜農泛淚說，這一處9公頃西瓜田地是跟台糖承租，種植有30多年，一年2收，往年可以採收80萬台斤的西瓜，原本就預計在端午節前採收，碰上連續幾天的豪大雨，還好農田有抽水設備，將積水排除，昨天跟今天陽光街續露臉，今天早上已經聯絡好行口要來採收，原本外表都很漂亮的西瓜，一切開裡面全都爛了，只能全部倒掉，聯絡縣府農業處說要等他們人到場，眼看又不能先拍照，該如何申請災損，讓夫妻傷透腦筋。

縣府農業處對此表示，5月26日收到通報後，已請鹿港公所前往拍照勘查，稍後農業處人員也將前往實地勘災，以做後續申請災損處置的依據。