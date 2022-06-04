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端午台南團圓啖美食　景點出遊人數較連假首日增3成

▲據台南市觀光旅遊局統計，台南市各景點 4日上午出遊人數，較3日上午增加近3成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲據台南市觀光旅遊局統計，台南市各景點 4日上午出遊人數，較3日上午增加近3成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

端午節連假是遊子返鄉與家人團圓，享受家鄉味肉粽美食後，想動起來到台南各景點走走逛逛是最佳方案，據台南市觀光旅遊局統計，連假第1天市區各主要景點街區午後、晚間逐漸出現觀光人潮，國華海安河樂、小西門、赤崁樓、孔廟及南紡等商圈共逾6萬名遊客前往逛街購物品嘗各家經典美食小吃。

▲據台南市觀光旅遊局統計，台南市各景點 4日上午出遊人數，較3日上午增加近3成。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲據台南市觀光旅遊局統計，台南市各景點 4日上午出遊人數，較3日上午增加近3成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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熱鬧的的安平、新化及鹽水等老街周邊，也有將近２萬多人到訪；虎頭埤風景區推出端午划船踩龍船遊湖賞景6折優惠，3日整天園區也湧進逾2千人前往同樂運動，浸沐在每年一度浪漫阿勃勒黃金雨花海美景之中；頑皮世界野生動物園推出「粽夏綠洲派對」，兩人同行799元優惠，端午連假期間綠洲水樂園每天開放，共吸引逾千人一起遊憩同樂。連假第2天早上各主要景點也比第1天早上出現更多的人潮，主要出現在國華海安商圈、安平老街、新化老街和南紡購物中心等商圈、以及郊區的虎頭埤風景區、關子嶺風景區、十鼓仁糖文創園區等戶外景點，遊客都較前一日顯著增加，整體而言，4日上午出遊人數較3日上午增加近3成。

▲據台南市觀光旅遊局統計，台南市各景點 4日上午出遊人數，較3日上午增加近3成。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲據台南市觀光旅遊局統計，台南市各景點 4日上午出遊人數，較3日上午增加近3成。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲據台南市觀光旅遊局統計，台南市各景點 4日上午出遊人數，較3日上午增加近3成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

觀光熱點除了傳統市區美食街區商圈以外，郊區的關子嶺風景區、後壁菁寮老街俗女村及梅嶺風景區等，也成為遊客到訪的觀光熱點，顯示來台南不僅可以探訪傳統府城巷弄街區，現在疫後觀光新時代，前往郊區懷舊風的戶外景點以及體驗舊式農村生活也逐漸成為觀光新焦點。

▲據台南市觀光旅遊局統計，台南市各景點 4日上午出遊人數，較3日上午增加近3成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

端午連假期間，台南有多項活動熱鬧登場，像是台南知事官邸生活館連假3天舉辦「環遊世界．窩樂 World Love市集」可享受各國特色及品嘗吃遍各國好料美食。而另外赤崁朋派商圈舉辦的「赤崁朋派生活節」，活動內容包括露天電影、音樂表演、生活市集與藝術創作等，也讓連假前兩日來赤崁商圈的遊客們暢步優遊於古蹟之中，充分享受台南的古早味和人情味。

▲據台南市觀光旅遊局統計，台南市各景點 4日上午出遊人數，較3日上午增加近3成。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲據台南市觀光旅遊局統計，台南市各景點 4日上午出遊人數，較3日上午增加近3成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市觀光旅遊局局長郭貞慧表示，雖然受疫情影響許多層面及產業生計，尤其是觀光產業，市府會與業者攜手一齊度過，因此該局隆重推出「復原者聯盟」觀光優惠方案，用心一起關懷COVID-19康復者，也歡迎全國各地康復者到台南一遊品嘗美食逛古蹟。此外5月30日至7月1日也推出「尋找逃班的魚頭君-最終召集令」電子集章抽獎活動，大家一起到台南各景區景點，遇見貪玩的魚頭君時，請他快回來上班吧!此快樂有趣的遊戲，可進行線上直接兌換獎或累積金幣抽大獎，其中包括宏佳騰電動機車及Nintendo Switch等2項大獎等您來拿，要參加活動前請記得下載使用最新版的旅行台南APP。最後更多旅遊活動及交通資訊，請上台南旅遊網（https://www.twtainan.net/）查詢。

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