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確診亡者火化爭議！陳聖文拋「設專區冰存遺體」　北市曝2大難處

▲▼台北市立第二殯儀館。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市立第二殯儀館。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

指揮中心指揮官陳時中日前澄清，沒有規定確診死亡一定要在24小時內火化，引發外界熱議。對此，民進黨台北市議員參選人陳聖文拋出設置專責冰存遺體的區域，但北市殯葬處長陳冠伶坦言，碰到了2個挑戰，一個是找不到地方暫存，另一個則是違反規定。

針對陳時中稱從未要求確診亡者要在24小時內火化一事，知名殯葬業仁本集團二代、民進黨台北市議員參選人陳聖文5日接受電訪時表示，中央確實沒有規定一定要在24小時內火化，地方政府也無相關規定，但會拒絕冰存確診往生者遺體，所以家屬會發現親屬往生後的大體沒地方冰存，變相要求一定得在24小時內火化，不然遺體會沒有放、殯儀館又不收。

陳聖文呼籲，殯儀館應設置一個專責區冰存遺體，這並不會造成市政府太大的影響，因為確診後的遺體會立刻放到屍袋裡面，而且是兩層，火化前也都不會將他打開，「我覺得不會有感染上的問題。」

被問到有無民眾反應，先前確診死亡的親友在24小時內火化，造成心情受到影響？陳聖文認為，從人道上考量，市政府確實不通人情，有些確診亡者要火化時，家屬都還在隔離期間，沒辦法送長輩最後一程，會造成很多遺憾，呼籲未來若有相關個案，可以以個案方式來延長相關規定。

對此，台北市殯葬處處長陳冠伶說明，週末期間一直在討論此事，也理解許多民眾的需求，但碰到第一個挑戰為「空間」，已經將二殯所有可用空間都想過一輪，但真的沒有地方可以暫存。

陳冠伶說明，第二個挑戰則是「規定」，因為《台北市市立殯葬設施使用管理辦法》也有規定，經確認染患《傳染病防治法》規定之第一類及第五類傳染病之遺體，不得申請寄存遺體及遺體淨身、化粧、入殮等服務，但最大困難仍屬空間，所以可能還是得維持現在做法。

至於該問題是否已提報府級討論？陳冠伶指出，目前還在與業者討論，也和新北市政府有溝通，目前初步了解新北市做法與北市府相同。

最後，陳冠伶稱，情理上認同要讓家屬好好道別，但目前仍在努力找尋互相平衡的處理方式，尤其是遺體存放規範限制很多，例如業者若要自己找地方暫存、辦完告別式再火化，一開始覺得可行，但《殯葬管理條例》規定存遺體的地方不可隨便找，要放置在殯儀館太平間才合法。

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