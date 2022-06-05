陳時中不認「確診亡24小時火化」　他翻去年記者會開轟：哪個才正確？

▲衛福部長陳時中。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對疫情，台灣逐步往與病毒共存的方向前進，各項防疫政策放寬，也開始有聲音希望確診著遺體24小時火化的規定也能調整，不過，衛福部長陳時中日前卻稱沒有這樣要求過，引發批評，而國民黨立委賴士葆也砲轟，這是好大的烏龍，去年6月8日副指揮官陳宗彥的談話明明確認24小時內要火化，「哪一個才是正確的指引？」

新冠疫情延燒2年多，台灣已有超過2500人染疫離世，因遺體需在24小時內火化，殯葬業者這段期間時刻待命，不少家屬也因無法送別留下終生遺憾。陳時中3日則稱，沒有要求遺體在24小時內火化，只有要在24小時內通報，引來爭議，藍營人士群起砲轟。

不過，回頭看2021年6月8日的疫情記者會，當時媒體的確提到「指揮中心有明確說明確診遺體不用24小時火化」，但殯葬業者擔心增加染疫風險，因此詢問中央有想過要規定嗎？對此，發言人莊人祥回應，雖然沒有規定24小時火化，不過還是希望盡速，減少風險。

陳宗彥則進一步說明，指揮中心針對確診死亡有指引跟規範，而在地方殯葬的實務上還是依據24小時火化，相關的規範也都有訂定如何做好防護。

▲指揮中心記者會當時說法。

根據傳染病防治法第50條，死者家屬對於經確認染患第一類傳染病之屍體應於二十四小時內、染患第五類傳染病之屍體應於中央主管機關公告之期限內入殮並火化；其他傳染病致死之屍體，有特殊原因未能火化時，應報請地方主管機關核准後，依規定深埋。

目前新冠肺炎被列為第五類法定傳染病，根據疾管署《疫情報導》提到，新冠肺炎不同於伊波拉病毒感染、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症等6項第五類傳染病， 無24小時內入殮並火化要求。