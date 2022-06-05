她逛超商驚喊神秘3字　台北人一頭霧水「台中人才知」

▲裕毛屋主打日系商品。（圖／資料照／裕毛屋臉書提供）



記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享台北朋友都沒聽過「裕毛屋」超市，讓她直呼，「難道這是只有台中人才知道的神秘日系頂級超市嗎？」對此，有人表示，「彰化台中才有吧，雖然彰化後來收了。」

原PO近日在PTT發文說，從大學後就北漂，和朋友到超商看到有賣裕毛屋的東西，驚訝地說「哇！連裕毛屋都有賣」，結果朋友對這3個字都是一臉疑惑；她當下向朋友解釋，裕毛屋就像Jasons這種高級超市，只是偏日系商品，結果對方還是不知道。

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原PO回憶，記得以前去裕毛屋，都超想吃裡面賣的日式便當、甜點，便當跟壽司很美味，很多東西別的超市沒賣，只是都有一點貴，是自己小時候開眼界的地方，「前年疫情差點就倒了，裕毛屋是只有台中人才知道的神秘日系頂級超市嗎？」

▼裕毛屋目前僅於台中西區設有一間分店。（圖／翻攝Google Maps）



對此，許多網友留言都說沒聽過裕毛屋，「台北人沒聽過」、「南部人完全沒聽過」。中部人則說，「台中人才知道啊」、「彰化台中才有吧，雖然彰化後來收了」、「中部人比較知道吧」、「台中彰化都有看過」、「它是真的高級，不是小時候才會以為高級。」

也有人提到，「台中人才知道啊，就好像你問非宜蘭人的外地人『喜互惠』，他們會知道嗎？」喜互惠成立於1992年，是宜蘭地區的連鎖超市，目前有19間分店。

裕毛屋成立成立於1988年，已有34年歷史，是中彰地區的生鮮超市，目前僅於台中西區設有一間分店。該店主打日系頂級商品，董事長謝明達一直都與日本各縣市政府合辦物產展，引進日本各地農產、水產及加工食品；2019年配合台中、日本首航，還和上百名市府官員、議員、相關業者前往日本考察、交流。

▼宜蘭限定的喜互惠超市。（圖／資料照）