台中首度類普篩！市府進駐168家長照機構　篩檢1.6萬人防堵群聚

▲台中下周普篩168家長照機構1.6萬人住民+工作人員。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

全國4日新增6萬8118例本土確診，台中市新增9511例。市長盧秀燕今日召開疫情線上記者會表示，防止群聚感染，加上長照住民為高風險族群，台中市下周一將啟動長照機構「醫」起守護補助方案，針對168家住宿型長照機構，包含精神護理之家、精神復健機構、老福機構、身障機構、兒少安置等機構，總計1.6萬名住民與工作人員接受篩檢。

台中市衛生局副局長邱惠慈透露，今年累計到今日已經有2315名住民及工作人員確診，近期已到高峰。由於住民多半有慢性疾病，一旦確診都有機會是高風險族群，為了讓他們盡早篩檢和用藥，下周開始將媒合20家急救醫院，前去台中市168家住宿型長照機構，為近1.6萬名個案及工作人員，進行篩檢並給予確診個案治療藥物，這也是台中市府首度針對單一機構進行全面普篩。

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市府連假期間防疫不停歇，台中市長盧秀燕表示，統計至今日早上為止，台中市整體疫苗覆蓋率優於全國平均，包括第一劑94.78%、第二劑86.32%、第三劑69.44%；另外，兒童疫苗覆蓋率也突破6成，在六都排名前三，截至今日上午，已有11萬9226人完成接種，疫苗覆蓋率達到61.45%。

此外，衛生局副局長邱惠慈也表示，今日新增10例中重症追蹤的病人，年齡介於70歲至96歲，10例皆有慢性病或癌症病史（心臟病、高血壓、腎臟病、肝癌等），其中3例未接種疫苗、2例接種1劑、2例接種2劑、3例接種3劑，7例插管、5例藥物使用，9例入住加護病房。

此外，今日中央公布台中市新增14例死亡案例，年齡介於62歲至95歲、其中有5例未接種疫苗、1例接種1劑疫苗、2例接種2劑疫苗、6例接種3劑疫苗，1例無慢性病、另13例皆有慢性病 （高血壓、糖尿病、腎臟病等）或癌症（肺癌）病史，死亡原因多為呼吸衰竭。