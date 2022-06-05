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6移工闖紅燈「撞完人全落跑」！台中女重傷昏迷　爸心碎：沒政府嗎？

▲台中市龍井區中山路跟中華路交叉路口近日發生肇事逃逸車禍。（圖／翻攝自Google Map）

▲台中市龍井區中山路跟中華路交叉路口近日發生肇事逃逸車禍。（圖／翻攝自Google Map）

記者閔文昱／綜合報導

一名陳姓父親發文指控，他的女兒2日下午下班經過台中市龍井區中山中路跟中華路交叉路口時，遭一台闖紅燈車輛撞擊，傷勢嚴重至今仍未清醒，而對方車上一共6人當下則是棄車逃逸，警方事後抓回5人1 人未抓到，釐清後發現6人都是逃逸移工，且落網5人全都是確診者，讓他痛批「現在是沒有政府嗎？」並希望能替女兒討回公道。

陳父4日晚間在臉書社團「沙鹿之美」發文指出，女兒2日下午在中華路口遭撞後，傷勢相當嚴重，至今仍在加護病房未清醒，「下頷骨開放性骨折、多處顏面骨骨折、肝臟撕裂傷、左右側恥骨上下支骨折、右髂骨骨折、右骨盆骨折、右側5~9肋骨骨折，加護病房跟主治醫師說治療時間會非常漫長，復健路更是2年起跳。」

陳父表示，肇事車主當下並未協助女兒就醫，而是將車輛往旁邊外車道移動，並在停下車子後，車上6人一窩蜂下車而散，經過半個多小時警方才一一抓回5人，1 人未抓到。警方釐清後發現，6人都是逃逸移工，駕駛人也是逃逸移工，且5人都是確診者，目前已經送往彰化移民署隔離。

▲陳父悲痛發文，希望能為女兒討公道。（圖／翻攝自Facebook／沙鹿之美）

▲陳父悲痛發文，希望能為女兒討公道。（圖／翻攝自Facebook／沙鹿之美）

陳父質疑，外逃移工為何能夠有車駕駛？而警方聯絡車主後，車主也沒有現身，疑似人頭戶，至今仍無法了解車子、車主從哪裡來，「想請問我們被害人要怎麼釐清？」他擔心會求償無門，「難道女兒就白白被撞嗎？我要怎麼樣才能替女兒討回一個公道？遇到這種外逃移工肇事，對一個平民父母來說，真的無奈又無助。」

陳父感謝當下車禍時，有好心人士用車子擋在女兒後面，才沒有造成二次傷害，也感謝很多路人幫忙叫救護車，但他也痛批，非法移工在台灣可以隨意開車，造成女兒這次重大傷害，「現在是沒有政府嗎？」希望政府重視這次不幸，保障台灣人行車安全，「不想讓非法移工成為我們台灣人不定時炸彈，還給台灣人行車安全。」

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