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社會 社會焦點 保障人權

吃刈包驚見黑色橢圓物體！　女上網亂控名店「加蟑螂蛋」下場慘了

▲▼台中地院。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中一余姓女子在刈包內發現黑色橢圓物，在3萬人臉書社團公開把刈包店店名寫出來，內文還寫「加蟑螂蛋？」，經店老闆提告，被台中地院處徒刑3月。（圖／記者鄧木卿攝）

記者郭玗潔／台中報導

台中一余姓女子去年在臉書公開社團貼照片表示，她買的刈包裡有黑色不明物體，被社團管理員刪文後，又再次發照片加碼指控「加蟑螂蛋？」並寫出刈包店店名，店家看到文章後怒告，經台中地院審理，認為余女從頭到尾只提出刈包照片作為證據，既無法證明從該店購買，也無法證明黑色橢圓物為蟑螂蛋，將余女依妨害信用罪判處徒刑3月，可易科罰金9萬元。

余女去年2月6日在臉書社團「龍井之鄉」發文，內文寫「圖片刈包中之黑色不明物體為何？」，並附上4張刈包照片，遭社團管理者刪文後，不到半小時又再度上傳照片，並點出刈包店名，寫下「加蟑螂蛋？不刪我文覺得還好，刪除了我覺得是不想對消費者負責嗎？我們吃下肚的都是什麼？」，剛好店家老闆也在同一個社團，看到余女文章憤而報警，檢察官依妨害信用起訴余女。

全案審理時，余女辯稱，她沒有影射，那確實是蟑螂蛋，她確實有吃到東西，才在臉書社團貼文，只是要告訴業者確實有蟑螂蛋，因不知道怎麼聯絡店家，就先拍照，然後將刈包丟掉，刈包是同事買的。

經台中地院調查，「龍井之鄉」為公開的臉書社團，成員多達3萬餘人，余女的照片及文字一張貼，立即引發網友議論，在文章下推文留言「蟑螂蛋」、「很像那個蛋」，還留下驚恐流汗的表情貼圖，該文章確實造成網友對刈包店的負面評價和觀感，已足以貶損店家名譽。

台中地院指出，余女無法證明照片中的刈包是向該刈包店購買，也無法證明黑色橢圓形物體為蟑螂蛋，且一開始說刈包是和同事一起買的，後又改口說是同事給的，不僅連購買情節所述前後不一，還希望檢警不要向同事查證，實在無從認定余女所誹謗之事為真實。

台中地院認為，余女以不實文字在臉書社團上指摘刈包店，經管理者建議余女應向店家反應，不該利用網路公審時，仍繼續留言表示「但應該讓大家知道自己吃了什麼，難道不應該」等文字，顯見惡意甚明，依妨害他人信用罪判處徒刑3月，可易科罰金9萬元。

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