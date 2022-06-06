建議染疫亡「接體車上入殮」遭批　陳時中：僅要求盡速處理遺體

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／台北報導

近期因確診而逝世者大體需24小時內火化議題掀起爭議，今（6日）指揮中心例行記者會中，指揮官陳時中被問及時再次回應，事實上發文都是「要求儘速」，並沒有要求24小時內火化，只要求24小時內要報告，若是因為宗教信仰或其他因素需深埋，則必須報准。

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▲逕送火化場火化管染管制建議。（圖／翻攝自疾管署網站）

根據衛福部之前發布的公文指出，「建議於醫院或接體車上入殮封棺後逕送火化場火化」，遭「國民姑姑」王薇君批評醫護人員立即通知殯葬業人員盡速將遺體裝進遺體袋，沒有服裝儀容的整理，甚至沒有梳洗，用透明遺體袋是讓亡者難堪是不尊重的。

▲本土疫情大爆發以來幾乎每天都有破百例死亡個案。上圖為6/6新增病例。（圖／指揮中心提供）

對此陳時中表示，所有公文下發都是要求儘速火化，從前年開始所謂的24小時內都是要求「報告」，但處理要求儘速，方式是以火化為原則，若需深埋要報准。由於大家可能怕殘留病毒，希望用兩層防水屍袋不希望打開，裝進去就不希望打開，若打開恐怕有些問題，不過那時跟傳染病嚴重，現在大家害怕的心理稍微降一點，不過我們規定就是藥兩層屍袋不得打開，盡速處理火化原則。

陳時中再次強調，24小時內的規定是要求報告而不是火化，若是要停留還是要放冰櫃建議都要儘速，以儘速不會影響進出和處理大體的人為主，也拜託民政系統在感控原則可以實行下可以符合民俗方法，但需要有一些討論時間。

陳時中表示，這幾天大家講說101年公告24小時要入殮火化，101年第五類傳染病並沒有新冠肺炎，新冠109年才開始有，109年1月公告把新冠公告為第五類，都是要24小時內報告，但新冠跟新型A型流感都不需要在24小時內處理火化，要求或火化要深埋要報准。

「當然處理我們要求儘速，儘速感控上的不需要的暴露當然不希望暴露太多，周邊還是有很多人，任何單位處理這事情希望儘速火化，因為信仰因素不能火化就要報准才能深埋。」陳時中也說，至於家屬心理我們當然要請相關單位盡量說明清楚，讓他心裡不要讓他在哀傷間又多一層傷痛。