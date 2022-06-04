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北市府「網軍疑雲」　陳智菡：有證據歡迎檢舉

▲▼台北市政府發言人陳智菡。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市政府發言人陳智菡。（圖／記者袁茵攝）

中央社

台北市政府因台北市會展產業發展基金會員工在PTT發文一事，被外界質疑養網軍、帶輿論風向，北市府發言人陳智菡表示，不能因共用IP就是網軍，若有證據歡迎檢舉。

民進黨議員王閔生在市政總質詢上揭露，PTT帳號LoveError發表多篇文章，身分與內容被網友抓包不合理後還稱是幻想文，IP竟然在北市府。後來資訊局表示為台北市會展產業發展基金會林姓員工發文，林姓員工還表示文章內容都是親身經歷、不是造謠。

網紅「四叉貓」劉宇在臉書上表示，2年前北市府也疑似有名觀光傳播局的員工在上班時間玩PTT、發表攻擊執政黨言論，還要求要有KPI結算與執行成果，但因北市府從未承認，大概不了了之。

柯文哲前幕僚吳靜怡也發文說，「林先生」如果只是這個組織的一個人，那麼組織背後是誰？固定IP不嚴重，更嚴重的是更多不是用固定IP的那些操作言論者。

北市府發言人陳智菡則回應，台北市政府和所有的公家機關一樣，都會提供多組的IP讓公務員使用，總不能說大家用同個IP就是組織網軍，問題應要回到發文內容是否涉及不法，也歡迎大家舉證，市府將進行調查。

陳智菡說，用影射方式及薄弱證據硬要把不同的事互相連結、抹黑北市府養網軍，如果有市府養網軍的證據，歡迎檢舉。

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