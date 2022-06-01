被問陳智菡稱中央隱匿疫情　柯文哲：我落魄到變發言人的發言人？

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市府提供）



記者杜冠霖／台北報導

台北市政府發言人陳智菡日前怒批，總統蔡英文把重要防疫資訊「暗崁」（台語），草菅人命，因此槓上台北市議員苗博雅，苗要求「拿出證據」，今更批評北市不需要虛構故事的發言人，對於媒體提問此事，台北市長柯文哲則回應，發言人的事發言人回答就好，「我落魄到變成發言人的發言人？」

陳智菡日前指責中央把重要防疫資訊「暗崁」（台語），為此，苗博雅在議會表示，因事涉重大，要求北市衛生局說明釐清，而衛生局公文回覆稱，中央各項重大防疫政策均有透過公開記者會並函文地方政府，局長黃世傑昨答詢時也稱「不知道她（蔡英文）隱匿什麼」。

陳智菡則在臉書反擊稱，自己有兩個證據，第一，蔡英文4月6日召開官邸防疫會議，卻刻意略過當時確診數最多的雙北，第二，根據她掌握到的資料，今年4到5月，指揮中心每周內部會議簡報「 對國內疫情的總結與建議」中，已經評估台灣單日「死亡數可能新增數百例」、「低推估住院人數可達一天1500-3000人」、「建議加強口服抗病毒藥物的可近性，降低疾病嚴重度以及其他疾病超量死亡數」…等簡報內容。

對此，苗博雅5月31日深夜也在臉書解釋所謂「證據」的意思，並秀出公文表示，自己在5月25日向北市衛生局詢問，「蔡英文是否曾隱匿重要防疫資訊不告知本市防疫人員？」台北市政府回覆，「109年1月20日衛生福利部宣布成立『嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心』以來，相關重大防疫政策，皆透過防疫記者會公開說明並函文至各地方政府，以利防疫人員執行。疫情防治係透過中央與地方共同合作、相互配合來執行，以有效及迅速反應，並即時阻斷傳播鏈，保護民眾健康。」

苗博雅批評，柯文哲市長和黃世傑衛生局長甚至不知道被暗崁的資訊是什麼，「政府發言人應該講事實，不該虛構，不該製造恐慌。台北市不需要虛構故事的發言人，陳智菡發言人的臉書言論，連柯文哲都公開說沒在看，能否代表台北市政府立場已然引起市民懷疑，我給了一星期的時間，還是請用正式公文回覆，想好再出手，對歷史負責吧。」

對於兩人口角，柯文哲則回應，台北市有發言人，怎麼發言人還有發言人的發言人，還叫市長來當發言人的發言人，發言人的事發言人回答就好，「我落魄到變成發言人的發言人？」