▲基隆城市博覽會專屬視角，搭乘夏日海洋號海上看展旅遊體驗。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2022城市博覽會即將在10日至19日正式登場，全新客船夏日海洋號，將串聯基隆港國門展區及正濱漁港正濱展區，提供旅客海上看展遊程體驗，從海上視角360度欣賞基隆嶄新的城市風貌。另外，正濱展區還有色彩屋海派浪漫光雕秀、潮藝術、阿根納造船廠光雕藝術、正濱舊漁會大樓及全新正濱遊客中心，海上看展15大景色，日夜都精彩

林右昌表示，基隆是台灣邁向國際的國門之都，從大航海時代到現在，基隆城市的發展是向著海洋、向著世界，城市博覽會也將透過海洋的角度，呈現基隆獨特的歷史文化及旅遊體驗。民眾可在城市博覽會期間搭乘夏日海洋號，經由海上導覽解說，迎著海風，沿途飽覽基隆港及正濱漁港的雙港美景，感受台灣頭的蛻變及再生。

觀銷處長曾姿雯表示，海上看展是城市博覽會的亮點之一，將提供旅客日夜皆美的遊程體驗。民眾可以沿途欣賞到全新的城際轉運站、山海鳴光公共藝術、國門廣場、人間系列-紳士、海洋廣場海境藝術裝置、東岸郵輪廣場光脊丘藝術裝置、文化中心山海洄游、東岸旅客中心麗都蝶客花園、KEELUNG地標、太平國小光電獸#26等國門展區亮點，夜間還有光影展演。

曾姿雯説，海上看展遊程由鴻宇海運安排夏日海洋號自主營運，市府及航港單位協助合作推廣。城博會期間每日上午10時至晚上10時，從基隆港小艇碼頭至正濱漁港5A碼頭往返，平日12航次、假日16航次，單程約20至25分鐘。遊程售價全票日間400元、夜間450元，目前已於「KKady線上平台」火熱預購，凡下訂即送南、北竿間船舶免費體驗1趟，6月6日以前各類票價折50元，前7000名旅客可獲得城市博覽會專屬限定「航向世界」乖乖1包（40g）。

基隆載航查詢海上觀展旅遊套票：https://keelung.welcometw.com/。

城市博覽會官網查詢：https://2022cityexpo.tw/tw/water。

▲▼彩屋海派浪漫光雕秀。

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