基隆+1024！6歲↓幼童新增67確診　專責病床共收治169人

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心4日公布國內本土病例新增6萬8113例，其中基隆新增1024例。市長林右昌表示，在這1024例中，其中女性557人、男性則是467人；若以年齡別區分35-44歲最多，有185人占18.07%，25-34歲次之，有152人占14.84%；至於75歲以上的長者有41人、65-74歲有107人、6歲以下有67人。





林右昌指出，本市居家隔離人數共計1524人，全市社區篩檢站5月26日起，改以快篩陽認定確診，並提供症狀給藥服務，總計通報2725人，2562人症狀給藥；6月4日上午通報確診150人，其中148人症狀給藥。

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林右昌表示，本市COVID-19專責病房整備及收治情形，專責病床總計有236床，目前已收治169人、空床67床，空床率28.4%；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症58名、中症31名、輕症45名；部立基隆醫院，重症6名、中症16名、輕症5名；三總基隆分院，中症5名，輕症2名；礦工醫院，輕症1名。





林右昌說，本市推動「無症狀或輕症確診者居家醫療照護及生活照顧支持服務計畫」，截至昨日為止，已累計評估9萬1175人，利用快速通道的有2萬5696人，有4萬3021人完成健康條件審核，符合資格已派案3萬2540人，其中條件不符合則有1萬0481人。

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