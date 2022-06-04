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總統感謝彰化防疫辛勞　王惠美趁機爭取3大地方建設

▲▼總統蔡英文和衛福部長陳時中等人視察彰化基督教醫院和秀傳醫院，感謝防疫人員辛勞，王惠美並趁機爭取3大地方建設。（圖／彰化縣政府提供，下同）

▲▼總統蔡英文和衛福部長陳時中等人視察彰化基督教醫院和秀傳醫院，感謝防疫人員辛勞，王惠美並趁機爭取3大地方建設。（圖／彰化縣政府提供，下同）

記者鄧木卿／彰化報導

總統蔡英文、衛福部長陳時中等人4日前往彰化基督教醫院防疫視察，總統表示，中台灣的確診人數正在攀升，近期可能會達到高峰，包括彰化基督教醫院及所有中部醫護人員防疫工作將會更加繁重，今天除了關心第一線狀況，更要感謝醫護人員的辛勞，縣長王惠美也趁機向總統提出加速興建田中基督教醫院等3項地方建設，讓彰化能持續穩健的進步。

▲▼總統蔡英文和衛福部長陳時中等人視察彰化基督教醫院和秀傳醫院，感謝防疫人員辛勞，王惠美並趁機爭取3大地方建設。（圖／彰化縣政府提供，下同）

蔡總統視察彰基時，以視訊方式為第一線人員加油打氣，席間還向王惠美縣長詢問疫情相關情形，王惠美感謝中央地方防疫一條心，在疫情方面也向蔡總統建議長照2.0加強篩檢，輕重症分流，讓急診醫療降載；以及兒童防疫等相關議題。

▲▼總統蔡英文和衛福部長陳時中等人視察彰化基督教醫院和秀傳醫院，感謝防疫人員辛勞，王惠美並趁機爭取3大地方建設。（圖／彰化縣政府提供，下同）

蔡總統說，從彰基院長陳穆寬的簡報，更瞭解對彰化、南投、雲林、嘉義地區的民眾，彰基醫療服務的重要性，特別是彰基有彰化以南唯一的兒童醫院，在醫療照顧上承擔很重要的責任，過去2年，彰基成為彰化防疫的後盾，無論在治療中重症患者，支援篩檢，都是全力以赴，放棄假期與休息，而且彰基是首創24小時視訊問診，不分平日、假日，從確診到給藥24小時不間斷，讓所有需要的民眾可以得到最即時的幫助。

▲▼總統蔡英文和衛福部長陳時中等人視察彰化基督教醫院和秀傳醫院，感謝防疫人員辛勞，王惠美並趁機爭取3大地方建設。（圖／彰化縣政府提供，下同）

蔡總統指出，彰基也是全國兒童醫院重症會診的醫院，建立兒童重難罕症醫療平台，全國有11個醫學中心輪流排班會診，有177家醫院開設遠距會診，如果小朋友遠距問診，指揮中心將協調醫療單位讓小朋友優先診治，不會跟其他患者互相排擠醫療資源，目前擴大收治重症兒童的病床數，一共加開122張兒童專責照護病床，後續可以達到750張。

▲▼總統蔡英文和衛福部長陳時中等人視察彰化基督教醫院和秀傳醫院，感謝防疫人員辛勞，王惠美並趁機爭取3大地方建設。（圖／彰化縣政府提供，下同）

王惠美在防疫視察中也不忘向蔡總統請求協助，第一項是田中基督教醫院，從2018年衛福部核准150床的病床後，已經動土了，但是4年來，遲遲沒有動作，這次疫情突顯了田中、二水、社頭、北斗、溪州、田尾、永靖等7鄉鎮，長久以來醫療資源不足的困境，她代表這7鄉鎮的民眾請總統和指揮官幫忙，加速興建田中基督教醫院。

▲▼總統蔡英文和衛福部長陳時中等人視察彰化基督教醫院和秀傳醫院，感謝防疫人員辛勞，王惠美並趁機爭取3大地方建設。（圖／彰化縣政府提供，下同）

第二是台中捷運綠線延伸到彰化，也請蔡總統多加關心，早日定案；第三是二林精密產業園區開發案，從2020年3月送件到現在，一直沒有做大會環評的開會，拜託蔡總統也拜託中央政府，看到彰化人的需要，讓彰化的發展能夠持續穩健的進步。

▲▼總統蔡英文和衛福部長陳時中等人視察彰化基督教醫院和秀傳醫院，感謝防疫人員辛勞，王惠美並趁機爭取3大地方建設。（圖／彰化縣政府提供，下同）

之後，陳時中和王惠美等人還前往秀傳紀念醫院，由秀傳院長楊基滐全程說明，陳表示，彰基和秀傳的管理階層「有心」，同仁「用心」，把病患照顧得很好，讓病人覺得「感心」，防疫期間有很多辛苦跟辛酸，感謝大家盡自己的力量在防疫，希望疫情可以趕快過去。

彰化縣在第一個COVID-19病毒株出現的時候，將中部的疫情守得很好，之前葡萄群聚事件，彰化也控制的很好，今年在做輕重症分流、打疫苗、快速給藥，彰化在台灣的表現上都是數一數二的。

王惠美說，新冠肺炎疫情持續2年多，全國第一例COVID-19死亡個案、第一例本土個案、第一例家庭群聚案，都發生在彰化，謝謝中央的全力支持和協助，再加上彰化最精實的防疫作戰部隊和醫療團隊，讓彰化縣關關難過，關關過，成功度過每一個挑戰。

為了對抗疫情，縣府團隊不斷精進各項醫療防疫政策，在PCR檢驗室採檢量能上，緊急時，單日最高可達1萬人次以上；地區醫院，支援長照機構，讓確診24小時內的抗病毒藥物治療率達到98%；基層診所居家照護的占比率已達到94%；中醫師團隊也加入，已完成 2500名清冠一號治療。另外，在5歲以上第一劑疫苗覆蓋率，也在今天達到九成。

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蔡英文彰基秀傳王惠美台灣防疫

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