0-4歲染疫↑　「蔡英文1選擇」醫師怒求真相：孩子血饅頭不能吃

▲Omicron會大量感染幼童。（示意圖／取自Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

新冠疫情嚴峻、兒童和青少年的家長人心惶惶，反萊豬的精神科醫師蘇偉碩痛批，總統蔡英文明明知道Omicron會重創0-4歲幼童，住院率和之前的其他變種比起來，高得像是一場「災難」，蔡英文本來堅持圍堵政策，卻改成「與病毒共存」，認為其中一定有不可告人的真相，「我們要告訴他們：孩子血饅頭不能吃！」

蘇偉碩醫師在臉書發文，「5/31，他們封鎖的真相，我今天在重貼一次，我們要告訴他們：孩子血饅頭不能吃！」「他們是怎麼選擇了吃孩子血饅頭走向勝選的？」他表示，前總統陳建仁向英國衛報坦承，和多位學者從去年11、12月開始，向政府建議要台灣放棄圍堵政策，改為與病毒共存。

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蘇偉碩醫師表示，如果陳建仁沒有對衛報說謊，「那麼他一定也將此一建議報告給了總統蔡英文。我相信蔡英文一開始是猶豫的！」直到今年農曆年前，蔡英文仍決定維持圍堵政策，但必須加速第三劑疫苗的覆蓋率，台灣才有考慮與病毒共存的條件。

▲總統蔡英文同意與病毒共存。（資料照／總統府提供）

蘇偉碩醫師指出，但是，就在農曆年前，「一份南非政府的報告，更會讓蔡英文不敢貿然接受陳建仁事後自稱的建議」，根據統計和分析發現，Omicron會大量感染幼童，而導致0-4歲的住院率和之前的其他變種比起來，高得像是一場「災難」。

蘇偉碩醫師坦言，一旦讓Omicron入侵台灣，0-4歲的幼童大量生病住院，甚至出現哪怕是零星的死亡案例，也會導致蔡英文的主要支持者，年輕的育齡夫妻，對蔡英文的信任產生動搖，「所以必須繼續採取圍堵政策」。不過，現今台灣走向與病毒共存，他因此質疑，「與病毒共存派是如何政變成功，讓蔡英文同意放棄圍堵政策，接受會犧牲幾十位甚至上百位兒童死亡，名為『新台灣模式』的減災政策的呢？請讓我們繼續看下去」。