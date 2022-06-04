徐耀昌曝「高粱殺病毒」實測心得　「閉關」看無金孫很鬱卒　

▲徐耀昌日前確診閉關7天，今日出關後連忙視察農災情況。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／苗栗報導

上月27日在臉書宣布確診「閉關」居家照護的苗栗縣長徐耀昌終於出關了，今日他前往後龍鎮視察受到梅雨鋒面損害的西瓜、香瓜情形。被問到國民黨下屆縣長提民一事，他保守表示「這我不敢講」，但被問到「閉關心得」時則大方表示，沒有特別不舒服之處，但感覺自己像被「關禁閉」，造成家庭生活上諸多不便「真的很麻煩」。

徐耀昌說，居家照護期間其實身體感覺還好，沒有特別不舒服，就是像被關禁閉的感覺，讓原本的生活全部打亂，尤其家人布能相聚，不能一起吃飯，看不到寶貝孫兒，感覺很鬱卒。也透露「坊間流傳喝高粱酒可以殺死病毒，自己用過來人經驗…那是騙人的！」

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與侃侃而談的確診經驗不同，被問到國民黨下屆苗栗縣長提名一事，徐耀昌則低調回應「這我不敢講，一切就靜觀其變，我們苗栗人才濟濟。」

▲▼日前連續梅雨鋒面，造成後龍西瓜、香瓜損傷嚴重。





▲被問到提名一事徐耀昌顯得保守，但聊到確診經驗，徐耀昌則樂於分享，還自爆高粱經驗。

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