　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南不畏疫情辦理就業工讀徵才　黃偉哲全力為市民就業衝刺

▲台南市政府4日於善化區文康育樂中心辦理2022「台南呷頭路」就業暨暑期工讀徵才活動，台南市長黃偉哲特別親自到場關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府4日於善化區文康育樂中心辦理2022「台南呷頭路」就業暨暑期工讀徵才活動，台南市長黃偉哲特別親自到場關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

發記者林悅／台南報導

隨著暑假即將到來，因應青年暑期打工及產業缺工需求，台南市政府4日於善化區文康育樂中心辦理2022「台南呷頭路」就業暨暑期工讀徵才活動，共邀集餐飲、科技、傳產等24家廠商釋出1360個工作機會及308個暑期工讀及兼職職缺。

重視市民就業狀況的台南市長黃偉哲，特別親自到場關心，除感謝各家廠商的共襄盛舉，並鼓勵求職者把握良機， 投入職場一展長才，為社會貢獻己力。

▲台南市政府4日於善化區文康育樂中心辦理2022「台南呷頭路」就業暨暑期工讀徵才活動，台南市長黃偉哲特別親自到場關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，考量疫情關係，市民朋友在就業方面可能會碰到困難，因此市府特別加開這場小型就業博覽會，歡迎想利用暑期吸收社會經驗的來參加。

黃偉哲現場也一一感謝到場的廠商，謝謝大家於端午連假期間出席求職活動，他祝福求職者面試順遂，企業及機關都找到優秀的人員。

勞工局長王鑫基表示，7、8月份除社會新鮮人踏入職場，還有不少學生會利用暑假打工，現今疫情雖然嚴峻，但勞工局仍會持續辦理就業相關服務，預計在6月至8月期間辦理20場次的徵才活動，其中2022年第二場大型就業博覽會將在6月11日於南台科技大學登場，預估將提供超過8000個以上的工作機會。

▲台南市政府4日於善化區文康育樂中心辦理2022「台南呷頭路」就業暨暑期工讀徵才活動，台南市長黃偉哲特別親自到場關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，勞工局也彙整南市府各局處工作職缺，6月18日將於善化區文康育樂中心辦理公部門暑期工讀招募活動，相關工讀職缺簡章已公告在市府勞工局及職訓就服中心網站，歡迎有興趣體驗公部門職場的大專青年把握機會踴躍報名。

勞工局表示，市長黃偉哲上任以來積極推動台南經濟發展及市民就業服務，陸續吸引台積電、聯電、ASML、GARMIN等科技大廠投資，以及電商龍頭momo、南台灣第一家三井Outlet、南仁湖等商業服務業進駐台南，讓市民有更多工作機會，從2019年至今，勞工局共辦理超過1000場徵才活動，提供超過22萬個工作職缺，初媒率超過5成。

▲台南市政府4日於善化區文康育樂中心辦理2022「台南呷頭路」就業暨暑期工讀徵才活動，台南市長黃偉哲特別親自到場關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，依據行政院主計總處統計資料顯示，台南市在2021年失業率為3.9％，不僅低於全國失業率3.95％，也是六都最低。另2022年《遠見雜誌》最新公布縣市長施政滿意度調查中，台南市在八大面向施政表現滿意度達75.5% ，其中「經濟與就業」項目滿意度達69％，不僅是六都第一，更是全國第一。

市府也呼籲求職民眾，市府積極協助青年就業、為台南留才，勞工局有設置就服台提供專人就業服務、辦理就業講座、職涯規劃研習營、公部門暑期工讀等措施，以幫助青年了解在地產業及人力需求，提前做好就業準備，歡迎民眾多加利用。想瞭解更多活動及徵才資訊也可洽(06)6330820或至勞工局職訓就服中心官網查詢https://job.tainan.gov.tw/。

►隨身帶「櫻花漱口水」，讓妳迷人度大增

ET快訊
快訊／大雷雨襲2縣市「連轟1小時」！　警戒範圍出爐
北韓疑出現「新變異株」！　緊急向WHO求救
快訊／富邦坦承威迪茲用「外部異物」！　領隊：就地取材
快訊／增2例兒童腦炎！5歲童「連燒2天」插管治療中
快訊／152死創新高！未滿1歲病童確診3天後過世
快訊／本土+68118！各縣市分佈曝光　新北未破萬
快訊／今暴增152死「破紀錄」！本土增6萬8118例
未規定確診亡24小時火化？　他「打臉」陳時中：不想擔責任
確診將破10萬？　陳時中估「已差不多到高點」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

畢業生最期待　西螺福興宮連續16年提供「太平媽祖獎」

民間單位捐贈防疫物資　黃偉哲：公私攜手助身障機構抗疫

台南不畏疫情辦理就業工讀徵才　黃偉哲全力為市民就業衝刺

快訊／台南柳營科技廠氨氮廢水設備起火　射水撲滅未擴大釀災

端午酒駕想拒測　一聽第2次拒測恐罰36萬乖乖受測送辦

通緝男沿遮雨棚奔逃被逮　睜眼說瞎話...警員氣到笑了

端午香草掛飾結合花藝　新北居家防疫增添美學

另類海廢特展！借書分享環保創意　新北市圖閱讀響應減塑

過古早味端午！尪仔標遊百年古厝　五股守讓堂推復古文化

橋聳雲天綠雕園區蝴蝶季到　「蝶舞奇幻樂園」親子活動今開幕

三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次

阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

叫餐被偷！憂外送員揹黑鍋　他餓2hrs緝凶嗆：用餐愉快

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

惡飼主將孕兔「宅配棄養」　志工開箱嚇壞急送醫救治

汐止情侶切內車道轉彎　被聯結車輾過送醫不治

整理親友遺物見「1箱子彈」　數量上千顆！檢警急追查

無照少年台3線耍帥翹孤輪　罰1萬8千元！父母頻道歉

國小童不會線上教學急哭　阿嬤急奔警局獲神救援

畢業生最期待　西螺福興宮連續16年提供「太平媽祖獎」

民間單位捐贈防疫物資　黃偉哲：公私攜手助身障機構抗疫

台南不畏疫情辦理就業工讀徵才　黃偉哲全力為市民就業衝刺

快訊／台南柳營科技廠氨氮廢水設備起火　射水撲滅未擴大釀災

端午酒駕想拒測　一聽第2次拒測恐罰36萬乖乖受測送辦

通緝男沿遮雨棚奔逃被逮　睜眼說瞎話...警員氣到笑了

端午香草掛飾結合花藝　新北居家防疫增添美學

另類海廢特展！借書分享環保創意　新北市圖閱讀響應減塑

過古早味端午！尪仔標遊百年古厝　五股守讓堂推復古文化

橋聳雲天綠雕園區蝴蝶季到　「蝶舞奇幻樂園」親子活動今開幕

李佳穎降臨《營業中》！炎亞綸驚：妳怎會答應這通告？

人民幣掀反彈！　專家示警：不排除進一步貶值　

大雷雨襲2基隆新北！暴雨連轟1小時　警戒範圍出爐

王毅：中國是來南太洋「修路造橋」　不是「駐紮軍隊蓋基地」

端午節超狂立蛋！「鴕鳥蛋SIZE驚人」女星一手握不住

總統感謝彰化防疫辛勞　王惠美趁機爭取3大地方建設

機車蛇行亂鑽車道撞休旅車　撞凹車門...目擊者：摩托車騎太快

國道一號南向麻豆段3起交通事故　7車追撞造成大塞車

悍將解約優瑪已鎖定新洋投　領隊透露資歷

北韓疑出現「新變異株」急向WHO求救　美專家：疫情恐讓金正恩倒台

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

地方熱門新聞

吃完就拉暴瘦　東山鴨頭老闆腹長大腫瘤

端午酒駕受測送辦

台南柳營科技廠氨氮廢水設備起火

雲林＋1437人　七鄉鎮20診所連假開診供兒童疫苗接種

兒童疫苗接種率台南為六都第一

「蝶舞奇幻樂園」親子活動今開幕

「龍潭歸鄉文化節」端午登場　桃警將交管

桃園提供防疫關懷包服務　2天領取逾萬包

鄭文燦8年施政成績　九連霸議員評80分

花蓮再獲五星　食育力城市大調查獲排行總冠軍

環團抗議購買俄國油品　台塑：政府並未禁止

男子「四條通」因違規停車被警查獲

2022年夏日桃金孃節　女神「桃金孃」降落

台南不畏疫情辦理就業工讀徵才

更多熱門

相關新聞

台南柳營科技廠氨氮廢水設備起火

台南柳營科技廠氨氮廢水設備起火

老父確診亡1天內火化　兒孫居隔只能見到骨灰

老父確診亡1天內火化　兒孫居隔只能見到骨灰

2022赤嵌朋派生活節

2022赤嵌朋派生活節

雲林＋1437人　七鄉鎮20診所連假開診供兒童疫苗接種

雲林＋1437人　七鄉鎮20診所連假開診供兒童疫苗接種

南投5至11歲校園BNT接種率飆破9成

南投5至11歲校園BNT接種率飆破9成

關鍵字：

台南疫情就業工讀徵才黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

新郎全程低頭眼神死　新娘：他不是來結婚的

胸部癢到爆　醫：「這蟲」已爬滿你全身

女友停止抱怨生理痛！他一查才知被綠了

男大生海豚灣迴轉被撞死　女友等嘸人痛哭　

啦啦隊女神衝浪「泳衣整件走位」！

夫偷吃女大生　妻：嫌我暗沉鬆弛

澎湖破尺度解放許維恩泳裝辣翻！

啦啦隊甜心破尺度「泳裝只遮C字」

即／影城天花板掉落！　民眾：以為電影特效

完全沒打疫苗！「他只吃2種東西」6天後康復

日22歲正妹涉振興款詐領案　網歪樓：太大了吧

6月財運爆發、收穫最好的3大星座

野生林心如全身照被疑「懷孕了」

「2嬰兒」被綑紅繩扔溪中　驚悚照曝光

師傅「手指插屁眼」幫妻喬尾椎　夫驚問：這正常嗎

更多

最夯影音

更多
三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次

三寶「忘了換檔」撞破大門　借家人車趕上班...又撞一次
阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

阿姨困停車場1hr好無助　熱心騎士暖帶路解困境

叫餐被偷！憂外送員揹黑鍋　他餓2hrs緝凶嗆：用餐愉快

叫餐被偷！憂外送員揹黑鍋　他餓2hrs緝凶嗆：用餐愉快

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

葛斯齊再爆張穎穎墮胎收「550萬封口費」　汪小菲喊：孝順丈母娘..還自稱老公

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

帥哥咬360度相機打球　秒變大頭、大鼻超滑稽

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面