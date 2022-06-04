台南不畏疫情辦理就業工讀徵才　黃偉哲全力為市民就業衝刺

▲台南市政府4日於善化區文康育樂中心辦理2022「台南呷頭路」就業暨暑期工讀徵才活動，台南市長黃偉哲特別親自到場關心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

發記者林悅／台南報導

隨著暑假即將到來，因應青年暑期打工及產業缺工需求，台南市政府4日於善化區文康育樂中心辦理2022「台南呷頭路」就業暨暑期工讀徵才活動，共邀集餐飲、科技、傳產等24家廠商釋出1360個工作機會及308個暑期工讀及兼職職缺。

重視市民就業狀況的台南市長黃偉哲，特別親自到場關心，除感謝各家廠商的共襄盛舉，並鼓勵求職者把握良機， 投入職場一展長才，為社會貢獻己力。

市長黃偉哲表示，考量疫情關係，市民朋友在就業方面可能會碰到困難，因此市府特別加開這場小型就業博覽會，歡迎想利用暑期吸收社會經驗的來參加。

黃偉哲現場也一一感謝到場的廠商，謝謝大家於端午連假期間出席求職活動，他祝福求職者面試順遂，企業及機關都找到優秀的人員。



勞工局長王鑫基表示，7、8月份除社會新鮮人踏入職場，還有不少學生會利用暑假打工，現今疫情雖然嚴峻，但勞工局仍會持續辦理就業相關服務，預計在6月至8月期間辦理20場次的徵才活動，其中2022年第二場大型就業博覽會將在6月11日於南台科技大學登場，預估將提供超過8000個以上的工作機會。

另外，勞工局也彙整南市府各局處工作職缺，6月18日將於善化區文康育樂中心辦理公部門暑期工讀招募活動，相關工讀職缺簡章已公告在市府勞工局及職訓就服中心網站，歡迎有興趣體驗公部門職場的大專青年把握機會踴躍報名。



勞工局表示，市長黃偉哲上任以來積極推動台南經濟發展及市民就業服務，陸續吸引台積電、聯電、ASML、GARMIN等科技大廠投資，以及電商龍頭momo、南台灣第一家三井Outlet、南仁湖等商業服務業進駐台南，讓市民有更多工作機會，從2019年至今，勞工局共辦理超過1000場徵才活動，提供超過22萬個工作職缺，初媒率超過5成。

此外，依據行政院主計總處統計資料顯示，台南市在2021年失業率為3.9％，不僅低於全國失業率3.95％，也是六都最低。另2022年《遠見雜誌》最新公布縣市長施政滿意度調查中，台南市在八大面向施政表現滿意度達75.5% ，其中「經濟與就業」項目滿意度達69％，不僅是六都第一，更是全國第一。

市府也呼籲求職民眾，市府積極協助青年就業、為台南留才，勞工局有設置就服台提供專人就業服務、辦理就業講座、職涯規劃研習營、公部門暑期工讀等措施，以幫助青年了解在地產業及人力需求，提前做好就業準備，歡迎民眾多加利用。想瞭解更多活動及徵才資訊也可洽(06)6330820或至勞工局職訓就服中心官網查詢https://job.tainan.gov.tw/。