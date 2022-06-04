割完包皮龜頭整個不見！庸醫騙長大會長出來　男童等12年獲賠2千萬

▲馬來西亞一名男童進行割包皮手術時，龜頭慘被庸醫同步切除。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名22歲男子12年前進行割包皮手術時，居然慘被庸醫「連皮帶肉」切掉整個龜頭，還謊稱男童「只是尿道被切除」、「龜頭會在青春期再長出來」，導致男童變成永久性殘疾，長大後身心受創、不敢交女朋友，氣得男童母親決定提告，並求償310萬令吉（約新台幣2000萬元）。

綜合當地媒體報導，馬來西亞一名醫師在2010年到10歲男童家中為他進行割包皮手術。然而，這名醫師疑似沒有按標準手術操刀，結果誤把男童的龜頭一刀切除，造成男童的下體大量失血。男童隨後被緊急送往附近醫院搶救，但院方卻未緊急處理男童的「斷頭」，導致男童錯過黃金救治時間。

院方還向母親謊稱，男童只是尿道被切除，至於龜頭是否受損，要等下體上的膠蓋脫落才知道狀況，導致男童母親在35天後才驚覺兒子的龜頭真的不見了。當他們憤怒地質問院方時，醫師再度辯稱，龜頭會在男童青春期後再長出來，安撫母親不要過於擔心。

▲失去龜頭的男童性情大變，從此再也不願與他人接觸。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

男童與母親好不容易等到他滿17歲後，龜頭始終沒有像醫生所說的長出來，而男童的生活卻大受影響，性格變得十分自卑、不願與他人接觸，更不敢交女朋友，而且專家也認定，他這輩子將難以享受性快感，於是悲痛的母親決定向不負責任的醫院提告，並追討醫療賠償。

操刀的醫師辯稱，他在術前就已告知男童父母手術存有風險，無奈男童在手術途中不斷亂動，而且自己在意外發生後，第一時間就盡力補救，而且男童現在還是有陰莖，仍可發生性行為和射精，生育功能也未受影響，因此不認為自己有罪。

高等法院在4月7日宣判，馬來西亞政府、涉事醫院院長和相關醫療人員需共同賠償男童一家人310萬令吉，其中包括特別賠償10.8萬令吉、一般損害賠償200萬吉、嚴重損害賠償50萬令吉、嚴懲性賠償50萬令吉，以及堂費10萬令吉。不過，馬來西亞政府據悉將就判決的賠償責任與賠償金提出上訴。