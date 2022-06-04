雙北降溫！各縣市皆「未破萬例」確診地圖曝　桃園累計破30萬

▲六都皆屬於深咖啡色區域。（圖／翻攝本土病例地理分布）

記者施怡妏／綜合報導

今（4）新增6萬8118例本土個案，分布在22個縣市，死亡新增152例，今日全台各縣市都沒有超過萬例，連日病例超過萬例的新北市，都僅新增9820例，不過仍為所有縣市之首。根據疾管署最新「本土病例地理分布」可見，現在六都皆是深咖啡色，病例數均超過10萬例，全台累計231萬4386人染疫。

個案分布為新北市9820例、高雄市9657例、臺中市9511例、桃園市6926例、臺南市5631例、臺北市5228例、彰化縣4475例、屏東縣2737例、新竹縣1949例、苗栗縣1719例、新竹市1551例、雲林縣1407例、南投縣1308例、宜蘭縣1212例、嘉義縣1129例、基隆市1024例、花蓮縣1019例、嘉義市738例、臺東縣672例、澎湖縣194例、金門縣185例、連江縣26例。

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根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，六都均大於十萬例，皆屬於深咖啡色區域。第二深色的區域，根據累積病例數依序為彰化縣7萬3331例、基隆市6萬1386例、新竹縣6萬740例、屏東縣5萬5651例以及宜蘭縣4萬8917例，可以發現，中南部漸漸往上升。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前觀察北部疫情一直都在降溫狀態，加上目前處於連假，可能是通報數下降的因素之一，至於中南部則持續升溫，預計一週內會達到高峰。

然而，衛福部5月推估本土疫情高峰將會突破10萬例，但仍未突破，衛福部長陳時中今日上午接受媒體堵訪時表示，先前根據國際模型推估的染疫率高點可能是12、13萬，但台灣人民自制性強，就算沒有三級警戒，人流也剩去年的4分之3，「確診數已經差不多到高點了」。