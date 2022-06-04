北市+5228例！4.3萬確診者居家照護中　連假3處提供兒童疫苗接種

▲兒童BNT疫苗於中正紀念堂開始施打。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

端午連假進入第2天，台北市4日新增5228例本土病例，6月3日確診者居家照護人數4萬3408人；管理中居家隔離人數5657人。另外，台大醫院、台大北護分院及中正紀念堂接種站，皆有提供兒童疫苗接種服務，衛生局呼籲，有需求之家長可利用連假帶兒童前往接種。

衛生局表示，台北市近1週確診病例數持續下降，端午連假3天，北士科及中正紀念堂兩處車來速防疫急門診，仍有提供有症狀或快篩陽民眾，篩檢、看診及取藥服務。衛生局呼籲，請民眾先行網路預約，再至現場篩檢或就醫，以避免久候及降低群聚感染風險。

衛生局指出，4日在台大醫院、台大北護分院及中正紀念堂接種站皆有提供兒童疫苗接種服務，感謝醫護人員為防疫辛勞付出，有需求之家長可利用連假帶兒童前往接種；如已透過北市疫苗預約系統預約接種之家長，可依預約時段前往接種，提醒家長應攜帶子女之健保卡前往，並完成意願書簽署，由醫師評估後完成接種。另外，5日中正紀念堂接種站仍有提供服務亦請家長們多加運用。

另外，為提供更便民服務並縮短接觸者匡列時間，衛生福利部疾病管制署「數位新冠病毒健康證明」系統新增「補填同住親友及下載居隔書證明」功能，於 5月1日至 5月25 日確診之民眾，且有使用過確診個案自主回報疫調系統(BBS)之確診者，可至平台修補同住親友資料，並下載居隔證明書，上限為10 位。

同住親友適用5月17日起免居家隔離(0+7)方案者、或補填之同住親友三個月內曾經確診，則不必填列。台北、新北及桃園開放時間為6月4日至6月20日，其他縣市為6月6日至6月20日，如有需求之民眾，請多加利用。

衛生局表示，為提供國小、國中、高中及五專前三年學生足量的家用抗原快篩試劑，中央流行疫情指揮中心免費提供110學年度在學之國小、國中、高中及五專前三年學生每人每份四劑家用抗原快篩試劑，並自111年6月6日起將陸續寄達學校，待學生回校實施實體課程時領取。

畢業生若已離校，可回原畢業學校領取。此次發放家用抗原快篩試劑，不會影響實名制的購買資格，即曾經購買過實名制快篩的學生，仍可再免費至學校領取此次家用抗原快篩試劑。

衛生局呼籲，雖然確診者人數下降，端午節連假期間仍然要提醒市民遵循中央流行疫情指揮中心防疫規範，請做好勤洗手、戴好口罩、維持社交距離等個人防護，持續自我健康管理。