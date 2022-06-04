竹縣+1949！學生免費快篩年齡放寬　畢業生可回原校領取



▲新竹縣新日新增1949例本土確診。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

中央今（4日）公布新竹縣新增1949例新冠肺炎本土確診案例，無症狀者1903人，約佔98%，目前居家隔離中1032人、居家照護中人數7121人。中央將自6日起放寬幼兒5劑免費快篩試劑領取資格，2015年9月2日（含）以後出生者也適用領取。

為增加保護幼兒的範圍，原提供2016年1月1日以後出生的0歲至6歲幼兒，領5劑家用抗原快篩試劑，自6日起將擴大至2015年9月2日（含）以後出生的學齡前幼童。高中、國中、國小及五專前3年學生，自6日起由學校免費發給每人4劑快篩試劑，110學年度畢業生，若已離校可回原畢業學校領取。

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▲第二輪實名制快篩即將開始。



照顧型機構，包含住宿式長照機構、社區式長照機構、老人福利機構、身心障礙福利機構、兒少安置機構、精神復健機構、一般及精神護理之家、產後護理之家、身心障礙社區居住、兒少團體家庭等住宿式照顧機構，以及身心障礙社區式照顧服務、早期療育機構以及托嬰中心等日間照顧服務機構及單位，配送數量以服務對象及工作人員每人3劑估算，將由衛生福利部直接配送至上述照顧型機構及單位。

衛生局提醒，以上各類免費發送的快篩試劑對象，均不影響實名制快篩的購買資格。第二輪家用抗原快篩試劑實名制販售同樣自6日起實施，持有健保卡或居留證民眾，無年齡限制每人均可購買。販售地點為縣內94家販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局及衛生所。

▲▼特定族群免費快篩領取方式。

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