BA.5肆虐！葡萄牙確診、死亡激增　德官員：今秋恐掀新一波疫情

▲ Omicron病毒變異株BA.5導致葡萄牙確診數上升。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

葡萄牙新冠疫情因Omicron亞變種BA.5回升，近來確診及死亡數激增，1日通報逾2.6萬例確診，47例死亡，單日死亡個案創下2月17日以來最高紀錄。儘管歐洲多國疫情減緩，德國官員警告，高傳染性BA.4、BA.5病毒恐怕在秋天點燃另一波疫情。

根據《衛報》，葡萄牙衛生部數據顯示，隨著該國4月至5月進入第6波疫情大流行，已有1455人病殁。里斯本大學流行病監測工作小組數學家奧利維拉（Henrique Oliveira）指出，目前感染率表明，一般病房及加護病房使用率將持續居高至6月底。

截至2日為止，葡萄牙7天平均確診數為每百萬人中2888例，疫情升溫的情形與法國、德國、英國及鄰國西班牙形成對比。西班牙已經取消多數防疫限制，僅大眾交通工具、醫院及養老院等場所仍強制戴口罩，截至3月29日的7天內累計199例死亡，較前一周的260例有所降低。

德國確診數3月底以來穩定下降，但BA.5個案比例上升，過去一個月內幾乎每周翻一倍，佔比自4月底的0.2%攀升至5月22日的5.2%，不過BA.2仍是主要毒株，佔整體病例的96％。

德國衛生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）警告，極具傳染性的BA.4及 BA.5變異株今秋可能掀起新一波疫情。世界醫學協會副主席蒙哥馬利（Frank Ulrich Montgomery）也指出，由葡萄牙Omicron浪潮可見，新冠疫情還未結束。

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