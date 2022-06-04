台東5-11歲第1劑覆蓋率57.2%　學齡前幼家長可領5劑快篩

▲台東今日+672。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣4日新增672名確診者，601名民眾戶籍或居住地分在台東、71名為外縣市醫院通報，並有1名確診個案死亡病例。目前台東縣累計確診個案16952人、居隔者2200人。目前台東針對Covid-19確診者分流收治情況，截至6/2下午16點為止，住院收治人數為69人、加強版集中檢疫所為52人、居家照護現管人數有4142人。

台東縣衛生局表示，今日縣內1身障機構監測期滿無新增個案列為結案。目前縣內仍有6養護、1身障、2兒少、6間監所、2醫院發生群聚事件，今日共新增18例確診個案。養護機構部分，新增8人確診(5員工、3住民)；身障機構期滿採檢新增1員工陰轉陽；監所新增9例（3員工、6住民）；醫院、兒少機構今日無新增。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，中央今日也公布台東1確診個案死亡病例，為49歲男性、無接種新冠疫苗紀錄，有慢性病史。在校園疫情部分，台東縣今日則新增確診38生、18師，累計共2826生、364師。

縣長饒慶鈴表示，為預防5-11歲未接種疫苗孩童因感染新冠病毒導致中重症情形，除要求各學校及衛生單位盡快完成入校接種疫苗作業，也已於6/1-6/2增設快打站接種，目前全縣5-11歲第1劑接種仍持續進行，截至6/3完成率為57.2%，高於全國54.9%。而國高中新冠疫苗加強劑入校施打也已經開始進行，預計本月底前完成接種。

縣府也提醒，當初填寫自行帶孩童至合約醫療院所家長，除了孩童身體不適、居家隔離期間和確診3個月內還不行接種外，其餘請盡快預約完成疫苗接種讓孩童盡快獲得保護力。

此外，為增加保護幼兒之範圍，幼兒免費領取5劑快篩試劑政策，自6月6日起，對象擴大為學齡前幼兒，請家長可持學齡前幼兒健保卡(104年9月2日(含)以後出生之孩童) ，至販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局及衛生所，免費領取1份5劑家用快篩試劑，亦即曾經購買過實名制快篩的孩童，仍可再免費領取1次快篩試劑，領取期限至今年6月30日。